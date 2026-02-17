O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) inicia à 0h desta terça-feira (17) a operação de um novo radar em Piracicaba. O equipamento foi instalado na Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135), no km 17,546, trecho conhecido como antiga Estrada Velha de Tupi, com limite de velocidade fixado em 60 km/h.

A cidade passa a integrar a lista de municípios com fiscalização reforçada nas rodovias estaduais. Ao todo, cinco novos radares entram em funcionamento em trechos estratégicos sob gestão do DER-SP. Com isso, o número de equipamentos ativos nas rodovias não concedidas do Estado chega a 618.

De acordo com o órgão, a medida tem como objetivo ampliar a segurança viária, prevenir acidentes e reduzir mortes no trânsito. Os pontos escolhidos para instalação seguem critérios técnicos, como histórico de acidentes, registros de excesso de velocidade, características das vias, presença de pontos críticos e áreas de travessia de fauna.