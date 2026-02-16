De acordo com a prefeitura, o rompimento da tubulação provocou o vazamento de grande volume de água, o que resultou na erosão do terreno sob o asfalto. Com o risco de novos deslizamentos, a via foi totalmente interditada para garantir a segurança de motoristas e pedestres.

Uma cratera com cerca de oito metros de profundidade se abriu na Avenida Camélia Borges Narciso, em São Pedro, e provocou a interdição de um importante acesso à Rodovia Geraldo de Barros na manhã desta segunda-feira (16). O problema ocorreu após o rompimento de uma adutora, comprometendo a estrutura do solo e causando o afundamento da pista.

Equipes técnicas estiveram no local para avaliar os danos e iniciar os procedimentos de reparo. A administração municipal informou que trabalha na elaboração de um plano de reconstrução da rede afetada e da pavimentação, mas ainda não há prazo definido para a liberação do trecho.

A interdição impacta diretamente o tráfego da região, já que a avenida é uma das principais ligações com a rodovia. Motoristas estão sendo orientados a utilizar rotas alternativas, o que tem provocado aumento no tempo de deslocamento, especialmente devido ao fluxo intensificado pelo período de Carnaval.

Além dos transtornos no trânsito, moradores próximos relataram preocupação com a dimensão da cratera e com possíveis danos estruturais em imóveis vizinhos. A prefeitura afirmou que o local permanece sinalizado e isolado até a conclusão dos reparos.