Um dos itens mais tradicionais do churrasco brasileiro entrou na lista de produtos suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A decisão atinge o sal grosso iodado com ervas finas da marca Globo, especificamente o lote 004/24, após reprovação em análise laboratorial.
A irregularidade foi identificada em exame realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro, que apontou teor de iodo fora dos padrões exigidos pela legislação sanitária.
Por que o iodo é essencial?
A adição de iodo ao sal é obrigatória no Brasil como estratégia de saúde pública. O nutriente é indispensável para o funcionamento adequado da tireoide e ajuda a prevenir doenças como o bócio. A deficiência pode causar prejuízos significativos, especialmente em gestantes, impactando o desenvolvimento do feto.
Diante da não conformidade, a comercialização, distribuição e uso do lote foram suspensos em todo o território nacional.
Outro produto também é vetado
Além do sal grosso, a Anvisa determinou a retirada do mercado de um pó para decoração da marca Sugar Art, fabricado pela empresa Madi Comércio e Indústria de Artigos para Festas e Artesanatos Ltda. O produto, utilizado em confeitaria, apresentou presença de partículas plásticas em sua composição.
A constatação levou à proibição imediata, já que o material não é considerado seguro para consumo humano.
Orientação aos consumidores
A recomendação é que consumidores verifiquem o número do lote impresso na embalagem do sal grosso. Caso seja identificado o lote 004/24, o uso deve ser interrompido imediatamente.
A agência reguladora reforça que as medidas têm caráter preventivo e visam proteger a saúde da população. A suspensão é restrita ao lote específico do sal e ao produto decorativo mencionado.
Segundo a Anvisa, ações como essa fazem parte do monitoramento permanente da cadeia de produção de alimentos no país. Mesmo produtos amplamente utilizados no dia a dia, como o sal do churrasco, estão sujeitos a controle rigoroso para garantir que atendam aos padrões de qualidade e segurança exigidos por lei.