FISCALIZAÇÃO

Anvisa proíbe item obrigatório no churrasco dos brasileiros; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Freepik
A agência reguladora reforça que as medidas têm caráter preventivo e visam proteger a saúde da população.
Um dos itens mais tradicionais do churrasco brasileiro entrou na lista de produtos suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A decisão atinge o sal grosso iodado com ervas finas da marca Globo, especificamente o lote 004/24, após reprovação em análise laboratorial.

A irregularidade foi identificada em exame realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro, que apontou teor de iodo fora dos padrões exigidos pela legislação sanitária.

Por que o iodo é essencial?

A adição de iodo ao sal é obrigatória no Brasil como estratégia de saúde pública. O nutriente é indispensável para o funcionamento adequado da tireoide e ajuda a prevenir doenças como o bócio. A deficiência pode causar prejuízos significativos, especialmente em gestantes, impactando o desenvolvimento do feto.

Diante da não conformidade, a comercialização, distribuição e uso do lote foram suspensos em todo o território nacional.

Outro produto também é vetado

Além do sal grosso, a Anvisa determinou a retirada do mercado de um pó para decoração da marca Sugar Art, fabricado pela empresa Madi Comércio e Indústria de Artigos para Festas e Artesanatos Ltda. O produto, utilizado em confeitaria, apresentou presença de partículas plásticas em sua composição.

A constatação levou à proibição imediata, já que o material não é considerado seguro para consumo humano.

Orientação aos consumidores

A recomendação é que consumidores verifiquem o número do lote impresso na embalagem do sal grosso. Caso seja identificado o lote 004/24, o uso deve ser interrompido imediatamente.

A agência reguladora reforça que as medidas têm caráter preventivo e visam proteger a saúde da população. A suspensão é restrita ao lote específico do sal e ao produto decorativo mencionado.

Segundo a Anvisa, ações como essa fazem parte do monitoramento permanente da cadeia de produção de alimentos no país. Mesmo produtos amplamente utilizados no dia a dia, como o sal do churrasco, estão sujeitos a controle rigoroso para garantir que atendam aos padrões de qualidade e segurança exigidos por lei.

