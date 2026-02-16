A irregularidade foi identificada em exame realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro, que apontou teor de iodo fora dos padrões exigidos pela legislação sanitária.

Um dos itens mais tradicionais do churrasco brasileiro entrou na lista de produtos suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A decisão atinge o sal grosso iodado com ervas finas da marca Globo, especificamente o lote 004/24, após reprovação em análise laboratorial.

A adição de iodo ao sal é obrigatória no Brasil como estratégia de saúde pública. O nutriente é indispensável para o funcionamento adequado da tireoide e ajuda a prevenir doenças como o bócio. A deficiência pode causar prejuízos significativos, especialmente em gestantes, impactando o desenvolvimento do feto.

Diante da não conformidade, a comercialização, distribuição e uso do lote foram suspensos em todo o território nacional.

Outro produto também é vetado

Além do sal grosso, a Anvisa determinou a retirada do mercado de um pó para decoração da marca Sugar Art, fabricado pela empresa Madi Comércio e Indústria de Artigos para Festas e Artesanatos Ltda. O produto, utilizado em confeitaria, apresentou presença de partículas plásticas em sua composição.