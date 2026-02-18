18 de fevereiro de 2026
CONSUMIDOR

Dívida antiga: após 5 anos, cobrança não pode ir à Justiça

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Banco de imagem
Receber cobrança de uma dívida antiga ainda causa dúvidas entre consumidores. Afinal, depois de cinco anos, o débito deixa de existir ou apenas não pode mais ser cobrado? O entendimento consolidado na Justiça é que, após esse prazo, a dívida prescreve  ou seja, não pode mais ser exigida judicialmente.

A prescrição não apaga automaticamente a obrigação, mas impede que o credor entre com ação na Justiça para forçar o pagamento. O prazo de cinco anos está previsto no Código de Defesa do Consumidor, que limita a manutenção de informações negativas em cadastros de crédito, e também no Código Civil, que trata da cobrança de dívidas líquidas.

Além de não poder mais acionar o consumidor judicialmente após esse período, a empresa também não pode manter o nome negativado por mais de cinco anos contados a partir do vencimento da dívida.

O entendimento foi reforçado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que consolidou a tese de que a prescrição impede a cobrança judicial e afasta medidas coercitivas para forçar o pagamento.

Dívida não desaparece automaticamente

Mesmo prescrita, a dívida pode continuar registrada nos sistemas internos da empresa para fins administrativos ou contábeis. O que não é permitido é utilizar esse registro para negativar novamente o nome do consumidor ou realizar cobranças abusivas.

Há decisões do STJ que admitem a inclusão de débitos prescritos em plataformas de negociação, desde que não haja constrangimento, ameaça ou restrição ao crédito.

Atenção ao prazo

O prazo de cinco anos pode ser interrompido em algumas situações. O reconhecimento da dívida pelo consumidor, por exemplo, reinicia a contagem. O mesmo ocorre se houver protesto válido ou ação judicial proposta dentro do prazo legal.

De forma geral, porém, a regra é clara: após cinco anos, a dívida não pode mais ser cobrada na Justiça nem gerar restrição em cadastros de inadimplentes embora possa continuar existindo como registro interno da empresa.

