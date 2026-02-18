Receber cobrança de uma dívida antiga ainda causa dúvidas entre consumidores. Afinal, depois de cinco anos, o débito deixa de existir ou apenas não pode mais ser cobrado? O entendimento consolidado na Justiça é que, após esse prazo, a dívida prescreve ou seja, não pode mais ser exigida judicialmente.

A prescrição não apaga automaticamente a obrigação, mas impede que o credor entre com ação na Justiça para forçar o pagamento. O prazo de cinco anos está previsto no Código de Defesa do Consumidor, que limita a manutenção de informações negativas em cadastros de crédito, e também no Código Civil, que trata da cobrança de dívidas líquidas.

Além de não poder mais acionar o consumidor judicialmente após esse período, a empresa também não pode manter o nome negativado por mais de cinco anos contados a partir do vencimento da dívida.