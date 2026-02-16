Publicações nas redes sociais afirmam que a Terra enfrentará um “apagão global” na próxima terça-feira (17/2). A informação se refere, na prática, ao primeiro eclipse solar anular de 2026. O fenômeno astronômico não apresenta riscos à população.

Conhecido como “anel de fogo”, o eclipse solar anular ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol. Nesse alinhamento, o satélite natural encobre a parte central do disco solar e deixa visível apenas uma borda iluminada ao redor, formando um anel. Durante o ápice do evento, há redução temporária da luminosidade na área atingida.

Saiba mais:

Há risco de apagão?