Dentro da loja Magazine Luiza, da rua Governador Pedro de Toledo, entre os vários reféns de um trio armado, o clima mudou em questão de segundos.

A tarde comum de compras virou um cenário de medo e desespero para algumas pessoas no centro de Piracicaba, nesta sexta-feira (24).



A presença de criminosos armados transformou o ambiente em um espaço de tensão absoluta, onde qualquer movimento parecia arriscado demais. O pânico se espalhou rapidamente entre clientes e funcionários, que ficaram sob ameaça constante.

Sem saber o que poderia acontecer a seguir, todos viveram momentos de angústia profunda. O tempo parecia arrastado, enquanto o medo tomava conta de cada canto do estabelecimento, até a fuga do trio criminoso, com eletroeletrônicos do local, e também caixas de celulares vazias.

A polícia chegou rapidamente e partiu em busca do trio,em meio a apreensão e o clima dramático da ocorrência. A incerteza dominava a cena.