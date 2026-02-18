Fábrica Boyes pode ter regras revistas com possível tombamento estadual

O possível tombamento estadual da Fábrica Boyes e de outros imóveis do Complexo Beira Rio, em Piracicaba (SP), pode alterar o rumo de intervenções previstas para a área e criar uma nova etapa de análise para projetos imobiliários.

De acordo com o arquiteto e professor da Unicamp Marcos Tognon, quando o Estado abre estudo de tombamento, passa a existir uma instância superior de decisão sobre o bem. Isso significa que qualquer proposta de reforma, restauração, modificação ou demolição precisará ser avaliada também pelo governo estadual — independentemente de autorizações já concedidas no âmbito municipal.