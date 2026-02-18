Fábrica Boyes pode ter regras revistas com possível tombamento estadual
O possível tombamento estadual da Fábrica Boyes e de outros imóveis do Complexo Beira Rio, em Piracicaba (SP), pode alterar o rumo de intervenções previstas para a área e criar uma nova etapa de análise para projetos imobiliários.
De acordo com o arquiteto e professor da Unicamp Marcos Tognon, quando o Estado abre estudo de tombamento, passa a existir uma instância superior de decisão sobre o bem. Isso significa que qualquer proposta de reforma, restauração, modificação ou demolição precisará ser avaliada também pelo governo estadual — independentemente de autorizações já concedidas no âmbito municipal.
Atualmente, a análise local cabe ao Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (Codepac). Caso o processo avance no Estado, as decisões poderão ser complementadas ou até reavaliadas por órgãos estaduais de preservação.
- VEJA MAIS:
- Touchdown para Todos é oficializado pela CBFA
- Cratera interdita acesso à Rodovia Geraldo de Barros em São Pedro
- Anvisa proíbe item obrigatório no churrasco dos brasileiros; VEJA
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O que pode mudar na prática
Se o tombamento for efetivado, o imóvel passa a ter proteção em nível estadual. Entre os possíveis impactos estão:
Obrigatoriedade de aprovação prévia do Estado para intervenções;
Restrições estruturais e arquitetônicas;
Preservação de características históricas do conjunto;
Adequações em projetos já apresentados.
O estudo aberto pelo Estado inclui não apenas a antiga fábrica, mas também outros imóveis situados na área da beira do rio Piracicaba. A análise técnica ainda está em andamento.
Reflexos no projeto imobiliário
O terreno onde funcionava a fábrica é alvo de proposta para implantação de um condomínio residencial. Com o estudo de tombamento em curso, o empreendimento poderá ter que atender a novas exigências ou aguardar a definição do processo antes de avançar.
Especialistas apontam que o tombamento não impede novos usos, mas estabelece limites para garantir a preservação histórica. O debate coloca em pauta o equilíbrio entre valorização imobiliária e proteção do patrimônio cultural na região central da cidade.