O Projeto Touchdown para Todos foi oficialmente lançado em Piracicaba em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA), o Instituto Educando Pelo Esporte e a Prefeitura. O pontapé inicial contou com a presença do secretário municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Roger Carneiro.

A iniciativa é voltada à prática do flag football, modalidade derivada do futebol americano e sem contato físico, que fará sua estreia nos Jogos Olímpicos de 2028. O esporte é trabalhado como ferramenta de inclusão social, aprendizado e convivência entre crianças e adolescentes.

Durante o evento, realizado na sede do Instituto Educando, a CBFA entregou materiais esportivos, como bolas e flags (bandeiras), para os 150 alunos, com idades entre 6 e 17 anos, que participam do núcleo do projeto em Piracicaba.