Touchdown para Todos é oficializado pela CBFA

O Projeto Touchdown para Todos foi oficialmente lançado em Piracicaba em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA), o Instituto Educando Pelo Esporte e a Prefeitura. O pontapé inicial contou com a presença do secretário municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Roger Carneiro.

A iniciativa é voltada à prática do flag football, modalidade derivada do futebol americano e sem contato físico, que fará sua estreia nos Jogos Olímpicos de 2028. O esporte é trabalhado como ferramenta de inclusão social, aprendizado e convivência entre crianças e adolescentes.

Durante o evento, realizado na sede do Instituto Educando, a CBFA entregou materiais esportivos, como bolas e flags (bandeiras), para os 150 alunos, com idades entre 6 e 17 anos, que participam do núcleo do projeto em Piracicaba.

A presidente da CBFA, Cristiane Kaijwara, destacou a importância da parceria. Segundo ela, a oficialização representa um momento especial para a entidade, que passa a apoiar oficialmente o projeto social na cidade com fornecimento de equipamentos adequados para a prática da modalidade.

O secretário Roger Carneiro ressaltou que a diversidade de modalidades esportivas fortalece o desenvolvimento de jovens atletas e cidadãos. O secretário-executivo da pasta, Claudinei Arruda, também participou da cerimônia.

Para Cristian Neira, presidente do Instituto Educando, a formalização da parceria amplia as oportunidades oferecidas a dezenas de crianças e adolescentes atendidos pelo projeto.

Entre os participantes está Raul Lanaro Pereira, de 9 anos, que começou a praticar flag football no ano passado. Ele afirma que não conhecia a modalidade, mas passou a gostar do esporte após iniciar os treinos.

As atividades do projeto acontecem às terças e quintas-feiras na sede do Instituto Educando, sob orientação da atleta piracicabana e integrante da Seleção Brasileira, Karol Souza, conhecida como Giga, além de professores e auxiliares da instituição.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3433-5085, diretamente com o Instituto Educando.

