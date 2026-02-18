Os detalhes do feminicídio desta terça-feira (17), em Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba são comoventes e cruéis. A mulher de 41 anos que deixou duas filhas, sendo uma criança, foi morta com vários golpes de faca pelo companheiro de 42 anos. O crime aconteceu no período da manhã, no interior da residência.
O indivíduo tentou se matar em seguida, com a mesma faca, mas caiu inconsciente e só acordou horas depois, quando ligou para a filha, que acionou o socorro e a polícia. Na chegada à residência, no Jardim Bom Retiro, o óbito da vítima foi constatado. Peritos e a funerária foram chamados para o local e o corpo encaminhado ao IML.
O suspeito foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente à delegacia, onde foi instaurado o flagrante e ficou à disposição da justiça.
Um boletim de ocorrência foi registrado pela autoridade policial.