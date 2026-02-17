17 de fevereiro de 2026
VÁRIOS TAPAS

Criança de 5 anos sofre agressões em casa e pai é detido

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
GCM São Pedro
Após ser denunciado pelas agressões ao filho autista, o pai foi preso pela GCM.
 Momentos de tensão foram vividos por uma família na segunda-feira (16), quando uma grave denúncia de violência doméstica contra um menino autista chocou os moradores do bairro Santanas, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada pela Central de Ocorrências logo depois do pai agredir seu filho.

Com o apoio de conselheiras tutelares, os agentes conversaram com a mãe da criança, que relatou o cenário desesperador: o marido teria desferido quatro tapas no rosto do filho, e não seria a primeira vez que episódios de agressão aconteciam dentro de casa.

A criança apresentava marcas visíveis no rosto, o que levou a equipe a encaminhar todos para atendimento médico na UPA. Logo após, mãe, filho e suspeito foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Piracicaba, onde a ocorrência foi registrada oficialmente. A polícia apura o caso.

