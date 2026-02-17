Momentos de tensão foram vividos por uma família na segunda-feira (16), quando uma grave denúncia de violência doméstica contra um menino autista chocou os moradores do bairro Santanas, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada pela Central de Ocorrências logo depois do pai agredir seu filho.

Com o apoio de conselheiras tutelares, os agentes conversaram com a mãe da criança, que relatou o cenário desesperador: o marido teria desferido quatro tapas no rosto do filho, e não seria a primeira vez que episódios de agressão aconteciam dentro de casa.