Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor de uma motocicleta perdeu o controle e colidiu violentamente contra um poste. O impacto foi forte. Quando os socorristas chegaram ao local, encontraram o jovem caído no asfalto, com sangramento na cabeça e sinais de traumatismo cranioencefálico.

Na madrugada deste domingo (15), por volta das 5h30, um grave acidente mobilizou equipes de resgate na Avenida Rio das Pedras, em Piracicaba.

Ainda consciente, a vítima afirmou ter 24 anos, mas estava bastante desorientada e não conseguiu explicar como tudo aconteceu. A idade não pôde ser confirmada no momento do atendimento.

A ocorrência contou também com o apoio do GRAU (Grupo de Resgate e Atendimento às Urgências). Após receber os primeiros socorros ainda na via, o motociclista foi encaminhado às pressas ao Hospital dos Fornecedores de Cana, onde recebeu atendimento médico especializado.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.