ACIDENTE GRAVE

Motociclista bate em poste e fica em estado grave em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Wagner Romano
O jovem de 24 anos foi socorrido e encaminhado ao HFC em Piracicaba.
  Na madrugada deste domingo (15), por volta das 5h30, um grave acidente mobilizou equipes de resgate na Avenida Rio das Pedras, em Piracicaba.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor de uma motocicleta perdeu o controle e colidiu violentamente contra um poste. O impacto foi forte. Quando os socorristas chegaram ao local, encontraram o jovem caído no asfalto, com sangramento na cabeça e sinais de traumatismo cranioencefálico.

Ainda consciente, a vítima afirmou ter 24 anos, mas estava bastante desorientada e não conseguiu explicar como tudo aconteceu. A idade não pôde ser confirmada no momento do atendimento.

A ocorrência contou também com o apoio do GRAU (Grupo de Resgate e Atendimento às Urgências). Após receber os primeiros socorros ainda na via, o motociclista foi encaminhado às pressas ao Hospital dos Fornecedores de Cana, onde recebeu atendimento médico especializado.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.

