MORTE NA ESTRADA

VÍDEO: Carro capota, mata homem e fere 6 na Serra de São Pedro

O motorista morreu no acidente, que teve outros seis feridos, sendo cinco crianças.
O fim de tarde virou tragédia na Serra de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, nesta segunda-feira (16). Um carro com sete pessoas — cinco crianças e dois adultos — capotou enquanto descia a serra.

O motorista morreu no local e as outras seis vítimas foram socorridas e levadas para UPAs e hospitais da região. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das crianças e do outro adulto.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atenderam a ocorrência, isolaram a área e controlaram o trânsito.

A serra ficou totalmente interditada para o trabalho das equipes de resgate, de trânsito e da perícia. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

