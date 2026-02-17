O fim de tarde virou tragédia na Serra de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, nesta segunda-feira (16). Um carro com sete pessoas — cinco crianças e dois adultos — capotou enquanto descia a serra.

O motorista morreu no local e as outras seis vítimas foram socorridas e levadas para UPAs e hospitais da região. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das crianças e do outro adulto.

