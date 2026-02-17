O uso de álcool e outras drogas pelos pais influencia diretamente o comportamento dos filhos adolescentes. A conclusão é de um estudo brasileiro que analisou dados de 4.280 jovens e seus responsáveis para entender se os estilos parentais podem interromper o padrão intergeracional do consumo dessas substâncias.

A pesquisa partiu da pergunta: “Tal pai, tal filho? Os estilos parentais podem interromper o padrão intergeracional do uso de álcool e outras drogas?”. Os resultados mostram que as atitudes dos pais continuam sendo um dos fatores mais relevantes na prevenção ao consumo entre jovens. No entanto, a forma como os responsáveis educam seus filhos pode amenizar significativamente o risco, mesmo em famílias em que os cuidadores fazem uso de álcool, cigarro, vapes cuja comercialização é proibida no Brasil e maconha.

A redução do risco é mais significativa quando a relação familiar é marcada por vínculo, presença, diálogo e regras claras de conduta, características do chamado estilo parental “autoritativo”, que combina acolhimento e monitoramento. Ao todo, o estudo analisou quatro estilos parentais: autoritativo, autoritário, permissivo e negligente. O estilo autoritário também apresentou efeito protetor, mas com impacto menor em relação ao consumo de álcool. Já os estilos permissivo e negligente não demonstraram efeitos de proteção.