Uma cena revoltante e dramática marcou a madrugada deste domingo (15) na avenida 31 de Março, em Piracicaba. Um grave acidente terminou com uma mulher presa às ferragens e abandonada pelo próprio companheiro, após uma sequência de colisões devastadoras.
De acordo com informações apuradas no local, o motorista de um Hyundai i30 perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra uma árvore. Como se o impacto já não fosse suficiente, o veículo ainda atingiu um poste instantes depois. Dentro do carro estava um casal.
Mas o que aconteceu na sequência chocou até mesmo os socorristas mais experientes.
Após a batida, o condutor simplesmente deixou o local, abandonando a passageira presa às ferragens, gravemente ferida e sem possibilidade de sair do veículo destruído. A atitude é tratada como covarde por quem acompanhou o resgate.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou uma operação delicada de desencarceramento para retirar a vítima das ferragens. Ela foi socorrida e encaminhada às pressas para a Santa Casa de Piracicaba.
Poucos metros do local da tragédia, o motorista foi localizado e detido pela Polícia Militar. Segundo as autoridades, ele apresentava sinais aparentes de embriaguez e foi conduzido ao plantão policial.
De acordo com o primeiro-tenente Carvalho, do Corpo de Bombeiros, ocorrências como essa se tornam ainda mais frequentes durante nas madrugadas e são potencializados no período de Carnaval, pelo aumento significativo de acidentes envolvendo consumo de álcool.
A área permanece isolada para a remoção do veículo completamente destruído e posterior liberação da via. A Polícia Militar segue prestando apoio às equipes de resgate e controlando o trânsito.
O caso segue em andamento e pode ter novos desdobramentos a qualquer momento.