Uma cena revoltante e dramática marcou a madrugada deste domingo (15) na avenida 31 de Março, em Piracicaba. Um grave acidente terminou com uma mulher presa às ferragens e abandonada pelo próprio companheiro, após uma sequência de colisões devastadoras.

De acordo com informações apuradas no local, o motorista de um Hyundai i30 perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra uma árvore. Como se o impacto já não fosse suficiente, o veículo ainda atingiu um poste instantes depois. Dentro do carro estava um casal.