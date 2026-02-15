15 de fevereiro de 2026
EM PIRACICABA

VÍDEO: Motorista bate carro e larga mulher presa nas ferragens

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Wagner Romano
Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam para retirar a mulher das ferragens na avenida 31 de Março.
Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam para retirar a mulher das ferragens na avenida 31 de Março.

  Uma cena revoltante e dramática marcou a madrugada deste domingo (15) na avenida 31 de Março, em Piracicaba. Um grave acidente terminou com uma mulher presa às ferragens e abandonada pelo próprio companheiro, após uma sequência de colisões devastadoras.

De acordo com informações apuradas no local, o motorista de um Hyundai i30 perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra uma árvore. Como se o impacto já não fosse suficiente, o veículo ainda atingiu um poste instantes depois. Dentro do carro estava um casal.

Mas o que aconteceu na sequência chocou até mesmo os socorristas mais experientes.

Após a batida, o condutor simplesmente deixou o local, abandonando a passageira presa às ferragens, gravemente ferida e sem possibilidade de sair do veículo destruído. A atitude é tratada como covarde por quem acompanhou o resgate.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou uma operação delicada de desencarceramento para retirar a vítima das ferragens. Ela foi socorrida e encaminhada às pressas para a Santa Casa de Piracicaba.

Poucos metros do local da tragédia, o motorista foi localizado e detido pela Polícia Militar. Segundo as autoridades, ele apresentava sinais aparentes de embriaguez e foi conduzido ao plantão policial.

De acordo com o primeiro-tenente Carvalho, do Corpo de Bombeiros, ocorrências como essa se tornam ainda mais frequentes durante nas madrugadas e são potencializados no período de Carnaval, pelo aumento significativo de acidentes envolvendo consumo de álcool.

A área permanece isolada para a remoção do veículo completamente destruído e posterior liberação da via. A Polícia Militar segue prestando apoio às equipes de resgate e controlando o trânsito.

O caso segue em andamento e pode ter novos desdobramentos a qualquer momento.

