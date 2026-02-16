A reavaliação ocorre em meio a um cenário de transformações no comércio global, marcado pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos e pela reorganização de alianças econômicas. Integrantes do governo brasileiro avaliam que, embora um acordo amplo esteja distante, um pacto parcial pode avançar no longo prazo.

O Brasil passou a considerar, pela primeira vez, a possibilidade de um acordo comercial parcial entre o Mercosul e a China. A mudança representa uma inflexão na postura histórica do país, que tradicionalmente vetava negociações formais com Pequim para proteger a indústria nacional do avanço de produtos chineses.

A sinalização ganhou força após declaração conjunta divulgada durante visita do presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, a Pequim, onde se reuniu com o presidente chinês, Xi Jinping. No documento, ambos defenderam que as negociações de livre comércio entre China e Mercosul comecem “o mais rápido possível”.

Segundo representantes do governo brasileiro, o bloco poderia avançar inicialmente em temas específicos, como cotas de importação, procedimentos alfandegários e regras sanitárias e de segurança. Esses pontos já abririam espaço relevante no mercado chinês. Ainda assim, o tema é tratado como complexo e sensível, especialmente para setores industriais brasileiros.

Especialistas avaliam que o chamado “novo cenário global” também é influenciado pelas políticas do ex-presidente americano Donald Trump, que pressionou países latino-americanos a reduzir laços com a China. Esse contexto pode ter incentivado Pequim a intensificar a busca por acordos comerciais na região.