NINGUÉM RESPEITA

Perdeu de novo: XV é derrotado pelo Ituano e deixa o G8 da A2

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Mariana Kasten/XV
O alvinegro mostrou empenho, tentou a vitória, mas saiu novamente derrotado em pleno Barão.
  O XV de Piracicaba voltou a tropeçar no Campeonato Paulista da Série A2, neste sábado (14). Jogando no estádio Barão da Serra Negra, o Nhô Quim foi derrotado por 1 a 0 pelo líder Ituano e deixou a zona de classificação para a próxima fase.

Apesar da superioridade técnica da equipe de Itu, que segue invicta na competição, o XV mostrou organização defensiva e equilibrou as ações em diversos momentos da partida. O time piracicabano criou boas oportunidades e chegou a ameaçar a meta adversária, mas não conseguiu converter as chances em gol.

Quando o empate parecia encaminhado, uma falha defensiva na reta final custou caro. Após cruzamento na área, o zagueiro Luis Felipe e outro colega de time  não conseguiram cortar a bola, que sobrou livre para o atacante Osman. Aos 42 minutos do segundo tempo, o ex-jogador do XV finalizou sozinho diante do goleiro e marcou o único gol da partida. O atacante atuou pelo Alvinegro no ano passado.

O resultado manteve o Ituano isolado na liderança, com 24 pontos. Já o XV caiu da 7ª para a 11ª colocação, ficando fora do G-8 e aumentando a pressão para os próximos compromissos na Série A2.

