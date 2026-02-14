O XV de Piracicaba voltou a tropeçar no Campeonato Paulista da Série A2, neste sábado (14). Jogando no estádio Barão da Serra Negra, o Nhô Quim foi derrotado por 1 a 0 pelo líder Ituano e deixou a zona de classificação para a próxima fase.

Apesar da superioridade técnica da equipe de Itu, que segue invicta na competição, o XV mostrou organização defensiva e equilibrou as ações em diversos momentos da partida. O time piracicabano criou boas oportunidades e chegou a ameaçar a meta adversária, mas não conseguiu converter as chances em gol.