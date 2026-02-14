No meio do centro de Piracicaba, uma cena inacreditável tomou conta da avenida Armando de Sales Oliveira, uma das mais movimentada da região. Um homem surgiu completamente sem roupas ao volante, como se estivesse acima de qualquer regra.
A gravação, feita por entregadores que passavam pelo local, se espalhou rapidamente. Motociclistas ficaram sem entender o que estavam vendo.Em meio à exposição constrangedora e à direção arriscada, o sentimento predominante foi de indignação.
Até o momento, não há esclarecimentos sobre o que teria levado o condutor a agir dessa forma, nem informações oficiais sobre seu estado psicológico. O que se sabe é que a cena, tão absurda quanto perigosa, rapidamente dominou as redes sociais, dividindo opiniões e levantando debates sobre responsabilidade, limites e saúde mental.