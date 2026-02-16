O Carnaval é hoje a maior manifestação popular do Brasil e uma das festas mais conhecidas do planeta. Mas, apesar de estar totalmente associado à cultura brasileira, sua origem não aconteceu aqui e remonta a celebrações muito antigas da humanidade.

Pesquisadores indicam que festas semelhantes ao Carnaval já eram realizadas na Antiguidade. No Império Romano, por exemplo, aconteciam comemorações em homenagem ao deus Saturno, marcadas por banquetes, inversão de papéis sociais e celebrações coletivas. Também há registros de festividades no Egito Antigo e na Mesopotâmia que celebravam ciclos da natureza e a chegada da primavera.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Com o avanço do cristianismo, essas comemorações passaram a acontecer no período que antecede a Quaresma os 40 dias de preparação para a Páscoa. A ideia era aproveitar os dias anteriores ao período de restrições religiosas com festas, comidas e manifestações populares.