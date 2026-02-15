O carnaval não deu trégua em Piracicaba neste domingo (15) repleto de diversão para todas as idades. Adultos, idosos e crianças estão aproveitando atrações que unem música, alegria e segurança.
A folia começou cedo com a Jazz Band, que animou o calçadão da Rua do Porto, contagiando quem passava pelo centro da cidade. Mais tarde, o Bloquinho do Primo Luiz tomou conta das ruas, enquanto o Bloco Pira Pirou saiu da Estação Paulista e desfila rumo à Praça José Bonifácio. No bairro Nova América, o Bloco Afropira mantém a festa acesa, com ritmos e cores típicos do carnaval.
Para os pequenos foliões, a matinê de carnaval no Engenho Central garante música, brincadeiras e muita animação, tornando o domingo ainda mais especial para as famílias.
Em Piracicaba, domingo de carnaval é sinônimo de alegria, ritmo e diversão para todos os gostos. Não fique de fora dessa folia!