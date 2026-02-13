O Carnaval é período de festa e aproximação entre foliões, mas também exige atenção aos limites do consentimento. O JP reforça que nem toda interação é flerte e que atitudes sem permissão podem configurar importunação sexual, crime previsto em lei.

O artigo 215-A do Código Penal Brasileiro define como importunação sexual qualquer ato libidinoso sem consentimento. Estão entre os exemplos beijo forçado, apalpadas, fotos ou vídeos sem autorização, cantadas insistentes, encoxadas em locais públicos ou no transporte coletivo e outros atos de cunho sexual.

A pena para esse tipo de crime é de 1 a 5 anos de reclusão.

Consentimento é indispensável