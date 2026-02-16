Onça-pintada Luna, a mais longeva do Brasil em cativeiro, morre aos 25 anos no Zoológico de Limeira

A onça-pintada Luna, considerada a fêmea da espécie mais longeva do Brasil em cativeiro, morreu aos 25 anos na manhã deste domingo (15), no Zoológico Municipal de Limeira.

Segundo a administração do espaço, a morte ocorreu por causas naturais. O animal foi encontrado pelo médico-veterinário do Zoo, Glauber Luiz Puzone, por volta das 7h50, durante a rotina diária de monitoramento.