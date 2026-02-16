Onça-pintada Luna, a mais longeva do Brasil em cativeiro, morre aos 25 anos no Zoológico de Limeira
A onça-pintada Luna, considerada a fêmea da espécie mais longeva do Brasil em cativeiro, morreu aos 25 anos na manhã deste domingo (15), no Zoológico Municipal de Limeira.
Segundo a administração do espaço, a morte ocorreu por causas naturais. O animal foi encontrado pelo médico-veterinário do Zoo, Glauber Luiz Puzone, por volta das 7h50, durante a rotina diária de monitoramento.
O prefeito de Limeira, Murilo Félix, lamentou a perda e ressaltou a importância de Luna para a cidade.
“Luna encantou gerações e marcou a história de Limeira. Mais do que um animal, ela se tornou símbolo de cuidado e respeito à vida. Manifesto meu agradecimento a todos os profissionais do Zoológico que, ao longo desses anos, dedicaram trabalho, amor e excelência para garantir que ela envelhecesse com dignidade”, declarou.
A secretária de Proteção Animal, Juliana Kopcznynski, também destacou o comprometimento da equipe técnica que acompanhou a trajetória da onça.
“Hoje o dia amanheceu mais triste. Luna permanecerá viva na memória de todos que acompanharam sua trajetória. Meu reconhecimento aos veterinários, biólogos, equipe da cozinha, da limpeza e aos tratadores, especialmente os responsáveis pelos grandes felinos, que fizeram da conservação uma missão diária, assegurando bem-estar e respeito até seus últimos dias”, afirmou.
- VEJA MAIS:
- Segunda de folga? Veja 10 filmes para assistir agora na Netflix
- Jovem de 16 anos morre em acidente de moto
- Homem que abandonou companheira em acidente foi preso
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
História marcada por resgate
Luna foi resgatada em 2002, em Manaus (AM), após uma denúncia de tráfico de animais silvestres. Ela seria enviada para fora do país. Após a apreensão, o Ibama encaminhou a onça ao Zoológico de Limeira, onde passou a viver sob cuidados técnicos permanentes.
Na época do resgate, estimava-se que Luna tivesse cerca de dois anos de idade. Considerando sua chegada ao Zoo em 27 de abril de 2002, ela alcançou aproximadamente 25 anos — idade superior à expectativa de vida da espécie na natureza, que costuma variar entre 15 e 16 anos.
De acordo com especialistas, a longevidade alcançada por Luna a colocou entre os indivíduos mais velhos da espécie registrados no país em ambiente controlado.
Cuidados e qualidade de vida
Ao longo dos anos, a onça recebeu acompanhamento contínuo de veterinários, biólogos e tratadores, com protocolos específicos voltados à fase idosa. Segundo a equipe, ela mantinha condições compatíveis com sua idade, respondendo de forma satisfatória aos tratamentos e adaptações necessárias.
A alimentação era composta exclusivamente por proteínas de origem animal, com média diária de dois quilos, incluindo frango, pernil suíno, coração bovino e carne vermelha, seguindo as exigências nutricionais da espécie.
Em 30 de abril de 2025, o Zoológico celebrou os 25 anos de Luna com atividades de enriquecimento ambiental, utilizando estímulos sensoriais e desafios que incentivavam comportamentos naturais.
Convivência com Negão
Luna vivia ao lado do filho, Negão, de 18 anos, nascido no próprio Zoológico de Limeira em 8 de outubro de 2007. Ele é fruto do acasalamento com um macho de pelagem preta e apresenta coloração predominantemente escura, característica herdada geneticamente.
Segundo o Zoo, mãe e filho mantinham convivência estável, com interação compatível com o comportamento da espécie, incluindo períodos de descanso conjunto e demonstrações de vínculo.
A morte de Luna encerra um capítulo importante da história do Zoológico de Limeira, onde ela se tornou referência em conservação, longevidade e cuidado com a fauna silvestre.