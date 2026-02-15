A Polícia Militar confirmou, na manhã deste domingo (15), a prisão do motorista que abandonou a companheira presa às ferragens após um grave acidente na avenida 31 de Março, em Piracicaba. Ele foi localizado nas proximidades do local da colisão e apresentava sinais de embriaguez.
De acordo com as informações, o homem conduzia um Hyundai i30 quando perdeu o controle da direção e colidiu contra uma árvore. Na sequência, o veículo ainda atingiu um poste, ficando completamente destruído. Com o impacto, a passageira ficou presa às ferragens.
Segundo relato das equipes de resgate, o condutor deixou o local sem prestar socorro à vítima. O Corpo de Bombeiros realizou o desencarceramento da mulher, que foi encaminhada em estado grave à Santa Casa de Piracicaba.
Pouco depois, policiais militares localizaram o motorista a poucos metros do acidente. Conforme informado, ele apresentava sinais de embriaguez. O homem foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.
O caso é investigado e pode resultar em acusações por omissão de socorro e condução sob efeito de álcool. A perícia foi acionada para apurar as circunstâncias da colisão.