Homem que abandonou companheira em acidente foi preso

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Wagner Romano
O grave acidente aconteceu na avenida 31 de Março em Piracicaba.

  A Polícia Militar confirmou, na manhã deste domingo (15), a prisão do motorista que abandonou a companheira presa às ferragens após um grave acidente na avenida 31 de Março, em Piracicaba. Ele foi localizado nas proximidades do local da colisão e apresentava sinais de embriaguez.

De acordo com as informações, o homem conduzia um Hyundai i30 quando perdeu o controle da direção e colidiu contra uma árvore. Na sequência, o veículo ainda atingiu um poste, ficando completamente destruído. Com o impacto, a passageira ficou presa às ferragens.

Segundo relato das equipes de resgate, o condutor deixou o local sem prestar socorro à vítima. O Corpo de Bombeiros realizou o desencarceramento da mulher, que foi encaminhada em estado grave à Santa Casa de Piracicaba.

Pouco depois, policiais militares localizaram o motorista a poucos metros do acidente. Conforme informado, ele apresentava sinais de embriaguez. O homem foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O caso é investigado e pode resultar em acusações por omissão de socorro e condução sob efeito de álcool. A perícia foi acionada para apurar as circunstâncias da colisão.

