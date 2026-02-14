Um adolescente de apenas 16 anos perdeu a vida após cair de moto na noite de quinta-feira (12). De acordo com as informações, o impacto assustou quem estava por perto, mas os detalhes ainda não foram esclarecidos, sendo confirmado apenas um forte impacto na cabeça.
Equipes do Corpo de Bombeiros e uma unidade de suporte avançado do Hospital Municipal foram chamadas e reanimar a vítima, que não resistiu. A Guarda Municipal também esteve no local para organizar a área e ajudar no atendimento.
Após o trabalho da perícia e o transporte do corpo ao IML, um boletim foi registrado. A Polícia Civil, investiga os detalhes da ocorrência fatal.