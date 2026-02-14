14 de fevereiro de 2026
ACIDENTE FATAL

Jovem de 16 anos morre em acidente de moto

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela polícia.
 Um adolescente de apenas 16 anos perdeu a vida após cair de moto na noite de quinta-feira (12). De acordo com as informações, o impacto assustou quem estava por perto, mas os detalhes ainda não foram esclarecidos, sendo confirmado apenas um forte impacto na cabeça.

Equipes do Corpo de Bombeiros e uma unidade de suporte avançado do Hospital Municipal foram chamadas e reanimar a vítima, que não resistiu. A Guarda Municipal também esteve no local para organizar a área e ajudar no atendimento.

Após o trabalho da perícia e o transporte do corpo ao IML, um boletim foi registrado. A Polícia Civil, investiga os detalhes da ocorrência fatal.

