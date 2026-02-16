Segunda de folga? Veja 10 filmes para assistir agora na Netflix
Se a ideia é aproveitar a segunda-feira para colocar um bom filme e relaxar, a Netflix reúne opções para diferentes estilos. Confira 10 títulos divididos por gênero, com histórias que vão do suspense psicológico ao drama premiado.
Ação e Espionagem
007 – Operação Skyfall
O longa acompanha James Bond em uma missão que coloca à prova sua lealdade e seu passado. Com cenas de ação intensas e um vilão marcante, o filme equilibra tradição e modernidade dentro da franquia, sendo considerado um dos capítulos mais elogiados da saga.
Guerra e Drama Histórico
Bastardos InglóriosDirigido por Quentin Tarantino, o filme apresenta uma versão alternativa da Segunda Guerra Mundial, acompanhando um grupo que planeja um ataque contra líderes nazistas. A produção se destaca pelos diálogos tensos, personagens marcantes e reviravoltas inesperadas.
Suspense Psicológico
Ilha do Medo
A trama acompanha um detetive que investiga o desaparecimento de uma paciente em uma instituição psiquiátrica localizada em uma ilha isolada. Conforme a investigação avança, segredos vêm à tona e a linha entre realidade e delírio começa a se confundir.
O Silêncio dos Inocentes
Clássico do cinema, o filme mostra a jovem agente do FBI Clarice Starling buscando ajuda do psiquiatra e assassino Hannibal Lecter para capturar um serial killer. A produção é conhecida pela tensão psicológica e pelas atuações premiadas.
Drama e Crítica Social
Parasita
A produção sul-coreana acompanha uma família de baixa renda que se infiltra na casa de uma família rica, dando início a uma trama que mistura humor, tensão e crítica social. O filme fez história ao conquistar o Oscar de Melhor Filme.
Corra!
Misturando terror e comentário social, o longa acompanha um jovem que visita a família de sua namorada e começa a perceber comportamentos estranhos. A narrativa constrói suspense ao mesmo tempo em que aborda questões raciais de forma crítica.
Animação e Fantasia
Guerreiras do K-Pop
A animação acompanha um trio de cantoras que, além de estrelas da música, atuam como caçadoras de demônios. A produção mistura ação, fantasia e música em uma história dinâmica e visualmente vibrante.
Clássico do Cinema
O Poderoso Chefão
Considerado um dos maiores filmes da história, o longa retrata a ascensão de Michael Corleone dentro de uma poderosa família mafiosa. A narrativa aborda poder, lealdade e conflitos familiares em meio ao universo do crime organizado.
Documentário Brasileiro
Jogo de Cena
O filme mistura relatos reais de mulheres com interpretações de atrizes, borrando os limites entre verdade e encenação. A proposta provoca o espectador a refletir sobre memória, identidade e representação.
Drama Contemplativo
Sonhos de Trem
A produção acompanha a trajetória de um trabalhador ao longo das décadas, explorando temas como solidão, passagem do tempo e transformações da vida. O ritmo é mais sensível e reflexivo.