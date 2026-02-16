Segunda de folga? Veja 10 filmes para assistir agora na Netflix

Se a ideia é aproveitar a segunda-feira para colocar um bom filme e relaxar, a Netflix reúne opções para diferentes estilos. Confira 10 títulos divididos por gênero, com histórias que vão do suspense psicológico ao drama premiado.

Ação e Espionagem