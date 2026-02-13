O Carnaval já começou no Sesc Piracicaba e segue com programação especial até terça-feira (17), reunindo shows, oficinas, vivências corporais e cinema. A proposta do CarnaváRios é valorizar a diversidade cultural brasileira, com atividades gratuitas para públicos de todas as idades.
Sábado (14)
Às 10h30, acontece o “CarnaZen: Os 4 elementos da natureza – Dia do Ar”, na Sala de Expressão Corporal 2. A atividade é gratuita, indicada para maiores de 12 anos, com entrega de senhas no local 30 minutos antes do início. No mesmo horário, crianças de até 6 anos podem participar da vivência “Batuque, brincadeira e alegria: é carnaval no quintal!”, na área externa em frente à Sala do Curumim. A participação é gratuita, com entrega de senhas no local também 30 minutos antes.
Das 13h às 16h, o artista Tony Azevedo conduz a oficina “Máscaras de Carnaval (CarnaváRios)”, na Sala de Expressão Corporal 2. A atividade é gratuita e livre para todos os públicos, com entrega de senhas no primeiro atendimento, 30 minutos antes. Já das 13h30 às 16h, no Espaço de Tecnologias e Artes, acontece a oficina “Retalhos em festa: Máscara de Carnaval”, com Cibele Monteiro. Gratuita, para maiores de 12 anos, com retirada de senhas no local 30 minutos antes.
Às 16h, o Ginásio recebe o show de Zéh Rocha com a Folia Pernambucana. A apresentação é gratuita e livre para todos os públicos, com retirada de ingressos no dia, a partir das 9h30.
Domingo (15)
No domingo, às 10h30, acontece o “Dia da Terra – Máscaras de Argila”, dando continuidade às vivências do CarnaZen. A atividade é gratuita, para maiores de 12 anos, com entrega de senhas no local 30 minutos antes.
Às 16h, o Ginásio recebe o show “Carnaval das Raízes”, com Tião Carvalho. O espetáculo é gratuito e livre, com retirada de ingressos no dia, a partir das 9h30.
Segunda-feira (16)
Na segunda-feira de Carnaval, o Sesc funciona em horário especial, das 9h30 às 17h45. Às 10h30, o “Dia da Água – Escalda Mãos” convida o público a participar de práticas inspiradas na fluidez e no acolhimento. A atividade é gratuita, para maiores de 12 anos, com entrega de senhas no local 30 minutos antes.
Às 16h, o Teatro exibe o filme Um Completo Desconhecido, que retrata a juventude de Bob Dylan. A sessão é gratuita, indicada para maiores de 16 anos, com retirada de ingressos uma hora antes do início.
Terça-feira (17)
A terça-feira começa às 10h com a vivência “Ritmos de Carnaval”, na Praça. Gratuita e livre para todos os públicos. Às 10h30, o “Dia do Fogo – Vitalidade e transformação” encerra o ciclo do CarnaZen. A atividade é gratuita, para maiores de 12 anos, com entrega de senhas no local 30 minutos antes.
Às 16h, o Ginásio recebe o show “Quando o Carnaval Chegar”, com o grupo O Paranga, de São Luiz do Paraitinga. A apresentação é gratuita e livre, com retirada de ingressos no dia, a partir das 9h30.
O Sesc permanece fechado na Quarta-feira de Cinzas.