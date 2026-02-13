O Carnaval altera a rotina de Piracicaba e impacta o funcionamento de serviços públicos, comércio e equipamentos culturais. Segunda (16) e terça-feira (17) serão pontos facultativos durante todo o dia. Já na quarta-feira de Cinzas (18) o expediente será retomado a partir das 12h.
A Prefeitura reforça que os serviços emergenciais funcionarão normalmente durante todo o período.
Prefeitura e órgãos públicos
A Prefeitura de Piracicaba ficará fechada nos dias 16 e 17/02, com retorno às atividades na quarta-feira (18/02), a partir das 12h. A Câmara Municipal estará fechada de 16 a 20/02, retomando os trabalhos no dia 23/02.
O Ipasp e o Poupatempo Municipal seguem o calendário da Prefeitura: fechados dias 16 e 17/02, com retorno às 12h do dia 18/02. O Poupatempo Estadual também não terá expediente nos dias 16 e 17/02 e volta ao atendimento na quarta-feira (18/02), ao meio-dia.
Transporte público
O transporte coletivo terá funcionamento diferenciado:
- 16/02 (segunda-feira) – Horários de dia útil.
- 17/02 (terça-feira) – Horários de domingos e feriados.
- 18/02 (quarta-feira) – Horários de dia útil.
Exceções no dia 17/02 (terça-feira):
Operam com horário de sábado as linhas:
- 124 – Jardim Gilda/TCI
- 126 – Bosques do Lenheiro
- 210 – Unileste/TCI
- 240 – Cecap/TCI via TPI
- 322 – Novo Horizonte
- 325 – Santa Fé
- 444 – Sônia/TCI
Operam com horário de dia útil:
- 505 – Uninorte
- 416 – Uninoroeste
A Loja Pira Mobilidade abre normalmente nos dias 16 e 18/02, das 7h às 19h, e fecha no dia 17/02. Os horários completos podem ser consultados no site oficial da concessionária.
Coleta de lixo
A coleta de lixo domiciliar ocorrerá normalmente, conforme o cronograma de cada bairro.
Comércio, shopping e bancos
O comércio de rua e corredores comerciais funcionam:
- 16 e 18/02 – das 9h às 18h
- 17/02 – fechado
Os shoppings funcionam:
- 16 e 18/02 – lojas e praça de alimentação das 10h às 22h
- 17/02 – lojas e quiosques das 14h às 20h
Os bancos estarão fechados nos dias 16 e 17/02 e retomam o atendimento na quarta-feira (18/02), a partir das 12h.
Saúde
Os serviços de emergência funcionam normalmente. As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e a COT (Central de Ortopedia e Traumatologia) operam 24 horas por dia. O SAMU atende normalmente pelo telefone 192.
Já as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e USFs (Unidades de Saúde da Família) estarão fechadas nos dias 16 e 17/02, retomando o atendimento no dia 18/02, após as 12h.
Assistência Social
Os Cras (Jardim São Paulo, Piracicamirim, Mário Dedini, São José, Vila Sônia e Novo Horizonte), Creas, Centro Pop e Cadastro Único não terão atendimento nos dias 14, 15, 16 e 17/02. O retorno acontece no dia 18/02, às 12h.
O Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) atenderá pelo WhatsApp (19) 99446-5654:
- 14 e 15/02 – das 9h às 18h
- 16, 17 e 18/02 – das 8h às 22h
Abastecimento
Não haverá expediente nos varejões municipais na segunda-feira (16/02). Na terça-feira (17/02):
- Varejão do Jupiá – 6h às 10h30
- Varejões do Alvorada e São Jorge – 14h às 19h
- Varejão do Água Branca – 14h às 19h30
- Varejão São Francisco e feira livre Santa Cruz – fechados
Nos dias 14, 15 e 18/02, os horários seguem o cronograma habitual.
Mercado Municipal
- 14/02 – 6h às 13h
- 15/02 – 6h às 12h
- 16/02 – 6h às 17h30
- 17/02 – 6h às 12h
- 18/02 – 6h às 17h30
Zoológico e lazer
O Zoológico e o Paraíso da Criança ficam fechados no dia 16/02. Nos dias 14, 15, 17 e 18/02:
- Zoológico – 9h às 16h
- Paraíso da Criança – 9h às 20h
Os parques públicos funcionam normalmente:
- Rua do Porto – 6h às 21h30
- Piracicamirim – 6h às 21h
- Monte Líbano – 6h às 21h
- Engenho Central – 6h às 22h
- Estação da Paulista – 5h às 22h
Museus e espaços culturais
O Museu da Água funciona nos dias 16 e 17/02, das 9h às 17h, e no dia 18/02, das 12h às 17h. O Aquário Municipal estará fechado.
A Secretaria de Cultura e os centros culturais (Nhô Serra, Hugo Pedro Carradore, Antonio Pacheco, Maria Dirce e Isaíra Aparecida Barbosa – “Zazá”) ficam fechados de 14 a 17/02, com retorno no dia 18/02, às 12h.
Outros espaços culturais:
- Armazém 8A – fechado dias 16 e 17/02; retorna 18/02 às 12h
- Pinacoteca Municipal – aberta dias 14 e 15 (9h às 17h); fechada 16 e 17; retorna 18/02 às 12h
- Casa do Povoador – aberta dias 14 e 15 (13h às 17h); fechada 16 e 17; retorna 18/02 às 12h
- Teatros Dr. Losso Netto e Erotídes de Campos – fechados 16 e 17; retorno 18/02 às 12h
- Biblioteca Pública – aberta 14/02 (8h às 17h); fechada 15 a 17; retorna 18/02 às 12h
- Museu Prudente de Moraes – aberto 14 (10h às 14h); fechado 15, 16 e 17; reabre 18/02 após 12h
- MISP – aberto 14, 16 e 17 (10h às 14h); fechado 15; aberto 18 após 12h
Turismo
- Elevador Turístico Alto do Mirante – aberto 14, 15 e 17 (10h às 18h); fechado 16 e 18
- Pedalinho – funciona 14, 15, 16 e 17 (condições climáticas); fechado 18
- Trenzinho Turístico – funciona 14, 15 e 17 (condições climáticas); não opera 16 e 18
- Passeio de Barco – todos os dias, das 9h às 18h
- Feira de Artesanato da Rua do Porto – todos os dias, das 10h às 17h
- Casa do Artesão do Engenho Central – aberta 14 a 17 (10h às 18h); fechada 18
- Complexo Gastronômico da Rua do Porto – aberto todos os dias de Carnaval
Serviços 24 horas
Atendimento ininterrupto:
- Pelotão Ambiental – 3422-0200
- Defesa Civil – 199
- Polícia Militar – 190
- Polícia Civil – 197
- Guarda Civil – 153
- Corpo de Bombeiros – 193
- Polícia Rodoviária – 3424-2872
- CPFL – 0800 010 1010
A programação pode sofrer alterações. Antes de sair de casa, vale conferir o funcionamento do serviço desejado.