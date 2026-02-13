O Carnaval altera a rotina de Piracicaba e impacta o funcionamento de serviços públicos, comércio e equipamentos culturais. Segunda (16) e terça-feira (17) serão pontos facultativos durante todo o dia. Já na quarta-feira de Cinzas (18) o expediente será retomado a partir das 12h.

A Prefeitura reforça que os serviços emergenciais funcionarão normalmente durante todo o período.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Prefeitura e órgãos públicos