VEJA o que abre e fecha no Carnaval em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 5 min
Freepik
Fique atento aos horários e programe-se para aproveitar a folia sem imprevistos.
Fique atento aos horários e programe-se para aproveitar a folia sem imprevistos.

O Carnaval altera a rotina de Piracicaba e impacta o funcionamento de serviços públicos, comércio e equipamentos culturais. Segunda (16) e terça-feira (17) serão pontos facultativos durante todo o dia. Já na quarta-feira de Cinzas (18) o expediente será retomado a partir das 12h.

A Prefeitura reforça que os serviços emergenciais funcionarão normalmente durante todo o período.

Prefeitura e órgãos públicos

A Prefeitura de Piracicaba ficará fechada nos dias 16 e 17/02, com retorno às atividades na quarta-feira (18/02), a partir das 12h. A Câmara Municipal estará fechada de 16 a 20/02, retomando os trabalhos no dia 23/02.

O Ipasp e o Poupatempo Municipal seguem o calendário da Prefeitura: fechados dias 16 e 17/02, com retorno às 12h do dia 18/02. O Poupatempo Estadual também não terá expediente nos dias 16 e 17/02 e volta ao atendimento na quarta-feira (18/02), ao meio-dia.

Transporte público

O transporte coletivo terá funcionamento diferenciado:

  • 16/02 (segunda-feira) – Horários de dia útil.
  • 17/02 (terça-feira) – Horários de domingos e feriados.
  • 18/02 (quarta-feira) – Horários de dia útil.

Exceções no dia 17/02 (terça-feira):

Operam com horário de sábado as linhas:

  • 124 – Jardim Gilda/TCI
  • 126 – Bosques do Lenheiro
  • 210 – Unileste/TCI
  • 240 – Cecap/TCI via TPI
  • 322 – Novo Horizonte
  • 325 – Santa Fé
  • 444 – Sônia/TCI

Operam com horário de dia útil:

  • 505 – Uninorte
  • 416 – Uninoroeste

A Loja Pira Mobilidade abre normalmente nos dias 16 e 18/02, das 7h às 19h, e fecha no dia 17/02. Os horários completos podem ser consultados no site oficial da concessionária.

Coleta de lixo

A coleta de lixo domiciliar ocorrerá normalmente, conforme o cronograma de cada bairro.

Comércio, shopping e bancos

O comércio de rua e corredores comerciais funcionam:

  • 16 e 18/02 – das 9h às 18h
  • 17/02 – fechado

Os shoppings funcionam:

  • 16 e 18/02 – lojas e praça de alimentação das 10h às 22h
  • 17/02 – lojas e quiosques das 14h às 20h

Os bancos estarão fechados nos dias 16 e 17/02 e retomam o atendimento na quarta-feira (18/02), a partir das 12h.

Saúde

Os serviços de emergência funcionam normalmente. As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e a COT (Central de Ortopedia e Traumatologia) operam 24 horas por dia. O SAMU atende normalmente pelo telefone 192.

Já as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e USFs (Unidades de Saúde da Família) estarão fechadas nos dias 16 e 17/02, retomando o atendimento no dia 18/02, após as 12h.

Assistência Social

Os Cras (Jardim São Paulo, Piracicamirim, Mário Dedini, São José, Vila Sônia e Novo Horizonte), Creas, Centro Pop e Cadastro Único não terão atendimento nos dias 14, 15, 16 e 17/02. O retorno acontece no dia 18/02, às 12h.

O Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) atenderá pelo WhatsApp (19) 99446-5654:

  • 14 e 15/02 – das 9h às 18h
  • 16, 17 e 18/02 – das 8h às 22h

Abastecimento

Não haverá expediente nos varejões municipais na segunda-feira (16/02). Na terça-feira (17/02):

  • Varejão do Jupiá – 6h às 10h30
  • Varejões do Alvorada e São Jorge – 14h às 19h
  • Varejão do Água Branca – 14h às 19h30
  • Varejão São Francisco e feira livre Santa Cruz – fechados

Nos dias 14, 15 e 18/02, os horários seguem o cronograma habitual.

Mercado Municipal

  • 14/02 – 6h às 13h
  • 15/02 – 6h às 12h
  • 16/02 – 6h às 17h30
  • 17/02 – 6h às 12h
  • 18/02 – 6h às 17h30

Zoológico e lazer

O Zoológico e o Paraíso da Criança ficam fechados no dia 16/02. Nos dias 14, 15, 17 e 18/02:

  • Zoológico – 9h às 16h
  • Paraíso da Criança – 9h às 20h

Os parques públicos funcionam normalmente:

  • Rua do Porto – 6h às 21h30
  • Piracicamirim – 6h às 21h
  • Monte Líbano – 6h às 21h
  • Engenho Central – 6h às 22h
  • Estação da Paulista – 5h às 22h

Museus e espaços culturais

O Museu da Água funciona nos dias 16 e 17/02, das 9h às 17h, e no dia 18/02, das 12h às 17h. O Aquário Municipal estará fechado.

A Secretaria de Cultura e os centros culturais (Nhô Serra, Hugo Pedro Carradore, Antonio Pacheco, Maria Dirce e Isaíra Aparecida Barbosa – “Zazá”) ficam fechados de 14 a 17/02, com retorno no dia 18/02, às 12h.

Outros espaços culturais:

  • Armazém 8A – fechado dias 16 e 17/02; retorna 18/02 às 12h
  • Pinacoteca Municipal – aberta dias 14 e 15 (9h às 17h); fechada 16 e 17; retorna 18/02 às 12h
  • Casa do Povoador – aberta dias 14 e 15 (13h às 17h); fechada 16 e 17; retorna 18/02 às 12h
  • Teatros Dr. Losso Netto e Erotídes de Campos – fechados 16 e 17; retorno 18/02 às 12h
  • Biblioteca Pública – aberta 14/02 (8h às 17h); fechada 15 a 17; retorna 18/02 às 12h
  • Museu Prudente de Moraes – aberto 14 (10h às 14h); fechado 15, 16 e 17; reabre 18/02 após 12h
  • MISP – aberto 14, 16 e 17 (10h às 14h); fechado 15; aberto 18 após 12h

Turismo

  • Elevador Turístico Alto do Mirante – aberto 14, 15 e 17 (10h às 18h); fechado 16 e 18
  • Pedalinho – funciona 14, 15, 16 e 17 (condições climáticas); fechado 18
  • Trenzinho Turístico – funciona 14, 15 e 17 (condições climáticas); não opera 16 e 18
  • Passeio de Barco – todos os dias, das 9h às 18h
  • Feira de Artesanato da Rua do Porto – todos os dias, das 10h às 17h
  • Casa do Artesão do Engenho Central – aberta 14 a 17 (10h às 18h); fechada 18
  • Complexo Gastronômico da Rua do Porto – aberto todos os dias de Carnaval

Serviços 24 horas

Atendimento ininterrupto:

  • Pelotão Ambiental – 3422-0200
  • Defesa Civil – 199
  • Polícia Militar – 190
  • Polícia Civil – 197
  • Guarda Civil – 153
  • Corpo de Bombeiros – 193
  • Polícia Rodoviária – 3424-2872
  • CPFL – 0800 010 1010

A programação pode sofrer alterações. Antes de sair de casa, vale conferir o funcionamento do serviço desejado.

