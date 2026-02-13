14 de fevereiro de 2026
ATENÇÃO REDOBRADA

Golpes no Carnaval: VEJA como proteger seu cartão e celular

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba
| Tempo de leitura: 2 min
Imagem gerada por IA
O aumento da circulação de pessoas e de transações eletrônicas favorece a ação de criminosos.
O aumento da circulação de pessoas e de transações eletrônicas favorece a ação de criminosos.

Em meio aos blocos, shows e festas lotadas, o Carnaval também se torna cenário para golpes financeiros. O aumento da circulação de pessoas e de transações eletrônicas favorece a ação de criminosos, que aproveitam distrações típicas do período para aplicar fraudes envolvendo cartões, Pix e celulares.

Alertas divulgados pelo Reclame Aqui e pelo Procon-SP indicam que muitos dos prejuízos registrados nesta época poderiam ser evitados com cuidados básicos de segurança.

Maquininha e troca de cartão estão entre os golpes mais comuns

O chamado “golpe da maquininha” segue como um dos mais recorrentes. Ele ocorre quando o consumidor não confere o valor exibido no visor antes de digitar a senha, autorizando uma cobrança maior do que a combinada.

Também há registros de:

  • troca do cartão após o pagamento;
  • cobrança duplicada sob a justificativa de erro na transação;
  • uso indevido do pagamento por aproximação.

Para se proteger, a orientação é nunca entregar o cartão ao vendedor, verificar o valor antes da confirmação e acompanhar notificações do banco em tempo real.

Pagamento por aproximação exige cuidado extra

A tecnologia NFC facilita compras rápidas, mas pode ser explorada em ambientes lotados. Em meio à multidão, golpistas podem se aproximar com maquininhas e tentar realizar cobranças sem que a vítima perceba.

Desativar temporariamente o pagamento por aproximação ou estabelecer limites mais baixos para transações é uma medida recomendada para reduzir riscos.

Pix também pode ser alvo de fraude

O uso do Pix cresce durante o Carnaval, principalmente em ambulantes e festas de rua. No entanto, QR Codes falsos e chaves adulteradas estão entre os golpes mais aplicados.

Antes de confirmar o pagamento, é fundamental conferir:

  • o nome do recebedor;
  • o valor da transferência;
  • a instituição financeira indicada.

Ativar autenticação em dois fatores e limitar o valor das transações diárias são estratégias que reforçam a segurança.

Roubo de celular amplia prejuízos

O furto de celular durante a folia não representa apenas perda material. Com o aparelho desbloqueado, criminosos podem acessar aplicativos bancários, carteiras digitais e dados pessoais.

Para minimizar danos:

  • ative bloqueio automático com biometria;
  • compartilhe sua localização com pessoas de confiança;
  • reduza limites bancários temporariamente;
  • desinstale aplicativos financeiros, se possível.

Em casos de roubo ou perda, o aplicativo Celular Seguro permite bloquear rapidamente a linha telefônica e contas vinculadas.

Ingressos e abadás falsos também entram na lista

A comercialização de ingressos falsos e abadás inexistentes costuma aumentar no período. As ofertas geralmente aparecem em redes sociais com preços muito abaixo do mercado.

A recomendação é adquirir entradas apenas em canais oficiais e guardar todos os comprovantes da transação.

Prevenção é a melhor estratégia

O clima de festa não deve significar descuido. Ajustar limites bancários, monitorar o extrato com frequência e manter atenção redobrada aos pertences são atitudes que ajudam a evitar transtornos após o Carnaval.

Com informação e cautela, é possível aproveitar a folia sem transformar a diversão em prejuízo financeiro.

