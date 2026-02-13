Em meio aos blocos, shows e festas lotadas, o Carnaval também se torna cenário para golpes financeiros. O aumento da circulação de pessoas e de transações eletrônicas favorece a ação de criminosos, que aproveitam distrações típicas do período para aplicar fraudes envolvendo cartões, Pix e celulares.
Alertas divulgados pelo Reclame Aqui e pelo Procon-SP indicam que muitos dos prejuízos registrados nesta época poderiam ser evitados com cuidados básicos de segurança.
Maquininha e troca de cartão estão entre os golpes mais comuns
O chamado “golpe da maquininha” segue como um dos mais recorrentes. Ele ocorre quando o consumidor não confere o valor exibido no visor antes de digitar a senha, autorizando uma cobrança maior do que a combinada.
Também há registros de:
- troca do cartão após o pagamento;
- cobrança duplicada sob a justificativa de erro na transação;
- uso indevido do pagamento por aproximação.
Para se proteger, a orientação é nunca entregar o cartão ao vendedor, verificar o valor antes da confirmação e acompanhar notificações do banco em tempo real.
Pagamento por aproximação exige cuidado extra
A tecnologia NFC facilita compras rápidas, mas pode ser explorada em ambientes lotados. Em meio à multidão, golpistas podem se aproximar com maquininhas e tentar realizar cobranças sem que a vítima perceba.
Desativar temporariamente o pagamento por aproximação ou estabelecer limites mais baixos para transações é uma medida recomendada para reduzir riscos.
Pix também pode ser alvo de fraude
O uso do Pix cresce durante o Carnaval, principalmente em ambulantes e festas de rua. No entanto, QR Codes falsos e chaves adulteradas estão entre os golpes mais aplicados.
Antes de confirmar o pagamento, é fundamental conferir:
- o nome do recebedor;
- o valor da transferência;
- a instituição financeira indicada.
Ativar autenticação em dois fatores e limitar o valor das transações diárias são estratégias que reforçam a segurança.
Roubo de celular amplia prejuízos
O furto de celular durante a folia não representa apenas perda material. Com o aparelho desbloqueado, criminosos podem acessar aplicativos bancários, carteiras digitais e dados pessoais.
Para minimizar danos:
- ative bloqueio automático com biometria;
- compartilhe sua localização com pessoas de confiança;
- reduza limites bancários temporariamente;
- desinstale aplicativos financeiros, se possível.
Em casos de roubo ou perda, o aplicativo Celular Seguro permite bloquear rapidamente a linha telefônica e contas vinculadas.
Ingressos e abadás falsos também entram na lista
A comercialização de ingressos falsos e abadás inexistentes costuma aumentar no período. As ofertas geralmente aparecem em redes sociais com preços muito abaixo do mercado.
A recomendação é adquirir entradas apenas em canais oficiais e guardar todos os comprovantes da transação.
Prevenção é a melhor estratégia
O clima de festa não deve significar descuido. Ajustar limites bancários, monitorar o extrato com frequência e manter atenção redobrada aos pertences são atitudes que ajudam a evitar transtornos após o Carnaval.
Com informação e cautela, é possível aproveitar a folia sem transformar a diversão em prejuízo financeiro.