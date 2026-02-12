Um vídeo gravado em Piracicaba na noite de terça-feira colocou o rio Piracicaba entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. As imagens mostram o atleta de canoagem Pedro Aversa surfando na correnteza durante a cheia que elevou o nível do rio a 5,22 metros.

O registro foi feito em período de estado de alerta após chuvas intensas e viralizou rapidamente, dividindo opiniões entre admiração pela técnica e preocupação com a segurança. Com o volume de água acima do normal, o rio apresentou correnteza mais forte, variações de profundidade e mudanças na leitura da água.

Ideia partiu de Chicão do Esporte



A iniciativa de surfar na cheia surgiu de Chicão do Esporte, atleta e professor de canoagem. Ele contou que teve a ideia após amigos de outro estado enviarem um vídeo de surf em rio realizado em outra cidade. A princípio, houve a impressão de que as imagens eram de Piracicaba. A partir disso, decidiu propor a experiência no rio local e convidou os amigos.