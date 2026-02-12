Um vídeo gravado em Piracicaba na noite de terça-feira colocou o rio Piracicaba entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. As imagens mostram o atleta de canoagem Pedro Aversa surfando na correnteza durante a cheia que elevou o nível do rio a 5,22 metros.
O registro foi feito em período de estado de alerta após chuvas intensas e viralizou rapidamente, dividindo opiniões entre admiração pela técnica e preocupação com a segurança. Com o volume de água acima do normal, o rio apresentou correnteza mais forte, variações de profundidade e mudanças na leitura da água.
Ideia partiu de Chicão do Esporte
A iniciativa de surfar na cheia surgiu de Chicão do Esporte, atleta e professor de canoagem. Ele contou que teve a ideia após amigos de outro estado enviarem um vídeo de surf em rio realizado em outra cidade. A princípio, houve a impressão de que as imagens eram de Piracicaba. A partir disso, decidiu propor a experiência no rio local e convidou os amigos.
Atletas de alto nível
Chicão do Esporte é tricampeão mundial de canoagem, com títulos em 2019 (Turquia), 2024 (Bósnia) e 2025 (Argentina). Já Pedro Aversa acumula títulos de campeão mundial e pan-americano na modalidade. Ambos têm ampla experiência e conhecimento do rio Piracicaba.
Segundo eles, a prática foi feita com base em leitura das condições do rio e vivência no esporte. Os dois fazem um alerta direto: a situação não deve ser reproduzida por pessoas sem preparo técnico.
O terceiro integrante, Eduardo Severino, radialista e influencer, optou por não entrar na água. Ele relatou que, por não ter a mesma experiência dos amigos, preferiu apenas registrar as imagens e dar apoio fora do rio.
Debate sobre colete salva-vidas
Sobre a ausência de colete, Chicão explicou que, no surf em correnteza, o equipamento pode atrapalhar ao puxar o praticante para trás. Por isso, a prancha foi utilizada como recurso de flutuação. Ainda assim, ele reforçou que sabiam o que estavam fazendo e que ninguém deve se arriscar sem conhecimento.
A recomendação é evitar atividades no rio durante cheias e sempre priorizar a segurança.