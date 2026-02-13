13 de fevereiro de 2026
TENSÃO NA PONTE

Homens tentaram impedir rapaz de pular de ponte, mas ele voltou

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Gabriela Lima
Danilo Favarim e Eduardo Severino chegaram a retirar rapaz da beira da ponte
Danilo Favarim e Eduardo Severino chegaram a retirar rapaz da beira da ponte

Uma situação de risco mobilizou pedestres na tarde de quarta-feira (11) na Ponte Pênsil. Um jovem com sinais de embriaguez foi visto na borda da estrutura usando boné, camisa de time e roupas completas, afirmando que pularia em direção a uma boia no rio.

A cena rapidamente chamou a atenção de quem passava pelo local. Em poucos minutos, uma aglomeração se formou, com pessoas preocupadas tentando evitar um possível acidente.

Intervenção direta

A tentativa de impedir o salto foi física. Os influenciadores Eduardo Severino e Danilo Favarim se aproximaram e retiraram o jovem da beira da ponte, chegando a pegá-lo no colo para afastá-lo do ponto de risco.

Relatos de testemunhas indicam que houve alívio inicial, com a impressão de que ele havia desistido.

Volta à borda e salto

Minutos depois, porém, o rapaz retornou à extremidade da ponte. Mesmo após a intervenção e os pedidos para que não pulasse, ele voltou ao local e realizou o salto.

Vídeos do momento circularam nas redes sociais e ampliaram a repercussão do caso.

Estado de saúde

Informações divulgadas após o episódio apontam que o jovem não sofreu ferimentos e passa bem. Apesar do desfecho sem lesões, bombeiros alertam que saltos em pontes representam alto risco por conta de profundidade incerta, correnteza e possíveis obstáculos submersos, além de decisões impulsivas associadas ao consumo de álcool.

