Uma situação de risco mobilizou pedestres na tarde de quarta-feira (11) na Ponte Pênsil. Um jovem com sinais de embriaguez foi visto na borda da estrutura usando boné, camisa de time e roupas completas, afirmando que pularia em direção a uma boia no rio.
A cena rapidamente chamou a atenção de quem passava pelo local. Em poucos minutos, uma aglomeração se formou, com pessoas preocupadas tentando evitar um possível acidente.
Intervenção direta
A tentativa de impedir o salto foi física. Os influenciadores Eduardo Severino e Danilo Favarim se aproximaram e retiraram o jovem da beira da ponte, chegando a pegá-lo no colo para afastá-lo do ponto de risco.
Relatos de testemunhas indicam que houve alívio inicial, com a impressão de que ele havia desistido.
Volta à borda e salto
Minutos depois, porém, o rapaz retornou à extremidade da ponte. Mesmo após a intervenção e os pedidos para que não pulasse, ele voltou ao local e realizou o salto.
Vídeos do momento circularam nas redes sociais e ampliaram a repercussão do caso.
Estado de saúde
Informações divulgadas após o episódio apontam que o jovem não sofreu ferimentos e passa bem. Apesar do desfecho sem lesões, bombeiros alertam que saltos em pontes representam alto risco por conta de profundidade incerta, correnteza e possíveis obstáculos submersos, além de decisões impulsivas associadas ao consumo de álcool.