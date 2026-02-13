Uma situação de risco mobilizou pedestres na tarde de quarta-feira (11) na Ponte Pênsil. Um jovem com sinais de embriaguez foi visto na borda da estrutura usando boné, camisa de time e roupas completas, afirmando que pularia em direção a uma boia no rio.

A cena rapidamente chamou a atenção de quem passava pelo local. Em poucos minutos, uma aglomeração se formou, com pessoas preocupadas tentando evitar um possível acidente.

Intervenção direta

A tentativa de impedir o salto foi física. Os influenciadores Eduardo Severino e Danilo Favarim se aproximaram e retiraram o jovem da beira da ponte, chegando a pegá-lo no colo para afastá-lo do ponto de risco.