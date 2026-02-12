12 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ELE PULOU MESMO!

Rapaz com sinal de embriaguez pula de boia em meio à cheia do rio

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo de internet
Momento em que o rapaz resolve pular da Ponte Pênsil
Momento em que o rapaz resolve pular da Ponte Pênsil

Um salto em meio à cheia do rio Piracicaba transformou uma tarde de atenção climática em cena de risco no principal ponto turístico da cidade. Na quarta-feira (11), um rapaz pulou da Ponte Pênsil em direção a uma boia, justamente quando o rio estava em estado de alerta após fortes chuvas.

Rio em alerta após chuva intensa


No mesmo dia, o rio Piracicaba atingiu 5,22 metros depois de um volume expressivo de chuva em curto período. O nível colocou o manancial em estado de alerta e exigiu monitoramento das autoridades, além de cautela de quem circulava pelas proximidades.

VER MAIS

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Cena de risco na Ponte Pênsil


Entre os presentes, um rapaz de boné e camisa de time foi visto com pretensão de utilizar uma boia no rio. Segundo relatos de testemunhas, ele aparentava estar alcoolizado e comentava que pretendia pular da ponte para alcançar a boia.

Pessoas que estavam no local tentaram impedir a ação e chegaram a retirá-lo da beira da ponte em um primeiro momento.

Hesitação e salto


Pouco tempo depois, o rapaz voltou à estrutura. De acordo com relatos, ele demonstrou receio, mas acabou tomando coragem e saltou na água de roupa e tudo, diante de quem acompanhava a movimentação.

Apesar do susto, ele conseguiu nadar até a boia e saiu ileso, sem registro de ferimentos ou afogamento.

Perigo aumenta em períodos de cheia


Especialistas alertam que entrar no rio durante cheias é perigoso. A correnteza fica mais intensa, a visibilidade na água diminui e objetos submersos podem provocar acidentes.

A recomendação é evitar qualquer tipo de lazer no rio em períodos de nível elevado e seguir as orientações da Defesa Civil, que mantém monitoramento constante em situações de chuva forte

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários