Um salto em meio à cheia do rio Piracicaba transformou uma tarde de atenção climática em cena de risco no principal ponto turístico da cidade. Na quarta-feira (11), um rapaz pulou da Ponte Pênsil em direção a uma boia, justamente quando o rio estava em estado de alerta após fortes chuvas.
Rio em alerta após chuva intensa
No mesmo dia, o rio Piracicaba atingiu 5,22 metros depois de um volume expressivo de chuva em curto período. O nível colocou o manancial em estado de alerta e exigiu monitoramento das autoridades, além de cautela de quem circulava pelas proximidades.
Cena de risco na Ponte Pênsil
Entre os presentes, um rapaz de boné e camisa de time foi visto com pretensão de utilizar uma boia no rio. Segundo relatos de testemunhas, ele aparentava estar alcoolizado e comentava que pretendia pular da ponte para alcançar a boia.
Pessoas que estavam no local tentaram impedir a ação e chegaram a retirá-lo da beira da ponte em um primeiro momento.
Hesitação e salto
Pouco tempo depois, o rapaz voltou à estrutura. De acordo com relatos, ele demonstrou receio, mas acabou tomando coragem e saltou na água de roupa e tudo, diante de quem acompanhava a movimentação.
Apesar do susto, ele conseguiu nadar até a boia e saiu ileso, sem registro de ferimentos ou afogamento.
Perigo aumenta em períodos de cheia
Especialistas alertam que entrar no rio durante cheias é perigoso. A correnteza fica mais intensa, a visibilidade na água diminui e objetos submersos podem provocar acidentes.
A recomendação é evitar qualquer tipo de lazer no rio em períodos de nível elevado e seguir as orientações da Defesa Civil, que mantém monitoramento constante em situações de chuva forte