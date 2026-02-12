Um salto em meio à cheia do rio Piracicaba transformou uma tarde de atenção climática em cena de risco no principal ponto turístico da cidade. Na quarta-feira (11), um rapaz pulou da Ponte Pênsil em direção a uma boia, justamente quando o rio estava em estado de alerta após fortes chuvas.

Rio em alerta após chuva intensa



No mesmo dia, o rio Piracicaba atingiu 5,22 metros depois de um volume expressivo de chuva em curto período. O nível colocou o manancial em estado de alerta e exigiu monitoramento das autoridades, além de cautela de quem circulava pelas proximidades.

Cena de risco na Ponte Pênsil