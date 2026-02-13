Um carro caiu em um barranco na manhã desta sexta-feira (13), na Estrada José Francisco Perez Gonzales, na região do bairro Pau d'Alhinho, em Piracicaba, deixando duas pessoas feridas e provocando momentos de tensão entre motoristas que passavam pelo local.

LEIA MAIS

Segundo informações apuradas, o veículo saiu da pista por motivos ainda desconhecidos e despencou pela ribanceira. O impacto mobilizou rapidamente equipes do Corpo de Bombeiros, que chegaram ao local para realizar o resgate das vítimas.