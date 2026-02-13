Um carro caiu em um barranco na manhã desta sexta-feira (13), na Estrada José Francisco Perez Gonzales, na região do bairro Pau d'Alhinho, em Piracicaba, deixando duas pessoas feridas e provocando momentos de tensão entre motoristas que passavam pelo local.
Segundo informações apuradas, o veículo saiu da pista por motivos ainda desconhecidos e despencou pela ribanceira. O impacto mobilizou rapidamente equipes do Corpo de Bombeiros, que chegaram ao local para realizar o resgate das vítimas.
Apesar da gravidade da cena, os ocupantes sofreram apenas escoriações e receberam atendimento no local. Eles não precisaram ser encaminhados em estado grave a unidades de saúde.
A estrada precisou ser parcialmente interditada para o trabalho das equipes de resgate e para a retirada do automóvel, o que causou lentidão no tráfego da região.
A ocorrência foi registrada pela polícia, e as causas do acidente serão investigadas.