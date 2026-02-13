Um momento de terror marcou a tarde desta quinta-feira (13) no Jardim Paraíso, em Piracicaba. Um homem foi atacado com uma facada por um criminoso que tentou roubar seu celular. A vítima foi ferida no braço e levada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento do Vila Cristina (UPA).
Segundo testemunhas, a vítima caminhava pela rua quando foi surpreendida pelo assaltante armado com uma faca. O criminoso exigiu o celular e, sem hesitar, desferiu um golpe rápido que atingiu o braço da vítima antes de fugir correndo do local.
Populares que presenciaram o ataque acionaram imediatamente a polícia. Após diligências, os agentes localizaram o suspeito e deram voz de prisão. O indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência. Ele permanece à disposição da Justiça.