Um momento de terror marcou a tarde desta quinta-feira (13) no Jardim Paraíso, em Piracicaba. Um homem foi atacado com uma facada por um criminoso que tentou roubar seu celular. A vítima foi ferida no braço e levada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento do Vila Cristina (UPA).

Segundo testemunhas, a vítima caminhava pela rua quando foi surpreendida pelo assaltante armado com uma faca. O criminoso exigiu o celular e, sem hesitar, desferiu um golpe rápido que atingiu o braço da vítima antes de fugir correndo do local.