Uma operação de rotina da Polícia Militar terminou na descoberta de um verdadeiro laboratório do tráfico de drogas instalado dentro de uma casa no Residencial Morada das Acácias, em Limeira na Região Metropolitana de Piracicaba. A ação ocorreu na tarde desta quinta-feira (12), durante a deflagração da Operação Impacto contra o Tráfico de Drogas.
A equipe do 36º BPM/I realizava patrulhamento tático quando recebeu uma denúncia anônima, sob pedido de sigilo, informando que uma adolescente grávida estaria embalando entorpecentes em uma residência do bairro. Segundo a denúncia, um Fiat Uno branco seria responsável por abastecer o imóvel com drogas e insumos, e o veículo teria acabado de chegar ao local.
Ao se aproximarem, os policiais visualizaram o carro estacionado sobre a calçada, destrancado e com os vidros abertos. Ainda da via pública, foi possível sentir forte odor característico de drogas vindo do interior da residência. Pelas frestas do portão, os agentes avistaram um adolescente no quintal, ao lado da piscina. Ao perceber a presença policial, ele gritou “moiô” e correu para os fundos da casa, alertando os demais ocupantes.
Diante da situação flagrancial, os policiais entraram no imóvel, cujo portão estava aberto, e abordaram o adolescente, sua mãe, de 35 anos, e a irmã — apontada na denúncia. O que encontraram em seguida revelou a dimensão do esquema.
No banheiro e em outros cômodos da casa estavam armazenadas grandes quantidades de entorpecentes e uma estrutura completa para preparo, refino e fracionamento de drogas. Foram apreendidos 18,440 quilos de cocaína, 12,600 quilos de maconha — distribuídos em tijolos, porções e centenas de embalagens tipo “ziplock” —, 340 gramas de crack, 50 ampolas de efedrina e 48 frascos de citrato de fentanila, um opióide de altíssimo poder letal. Além disso, sete sacos contendo 120 quilos de pó branco ainda serão submetidos à perícia.
A residência funcionava como um verdadeiro centro de produção. No local havia 15 mil frascos vazios, 10 mil ependorffs, cinco mil embalagens de alumínio, 58 litros de éter, 120 quilos de gesso — utilizado como insumo no refino —, balanças de precisão, seladoras elétricas, liquidificadores, peneiras, facas, espátulas, recipientes para mistura, respiradores e até um misturador elétrico de argamassa. No porta-malas do veículo, os policiais encontraram mais três sacos de gesso, reforçando a suspeita de que o carro era utilizado para abastecer o esquema.
Durante a abordagem, a mulher assumiu a responsabilidade pelas drogas. Em relato informal, os adolescentes afirmaram que participavam diretamente do fracionamento e acondicionamento da maconha para venda varejista, enquanto a mãe seria responsável pela mistura, refino e embalagem da cocaína. Segundo eles, o esquema renderia cerca de R$ 4 mil mensais para a mulher e R$ 1 mil para cada adolescente, com distribuição concentrada no bairro Ernesto Kuhl e região.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à mulher por tráfico de drogas e ato infracional aos menores. A perícia técnica compareceu ao local e todo o material apreendido foi encaminhado ao Plantão Policial de Limeira.