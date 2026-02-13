A equipe do 36º BPM/I realizava patrulhamento tático quando recebeu uma denúncia anônima, sob pedido de sigilo, informando que uma adolescente grávida estaria embalando entorpecentes em uma residência do bairro. Segundo a denúncia, um Fiat Uno branco seria responsável por abastecer o imóvel com drogas e insumos, e o veículo teria acabado de chegar ao local.

Uma operação de rotina da Polícia Militar terminou na descoberta de um verdadeiro laboratório do tráfico de drogas instalado dentro de uma casa no Residencial Morada das Acácias, em Limeira na Região Metropolitana de Piracicaba. A ação ocorreu na tarde desta quinta-feira (12), durante a deflagração da Operação Impacto contra o Tráfico de Drogas.

Ao se aproximarem, os policiais visualizaram o carro estacionado sobre a calçada, destrancado e com os vidros abertos. Ainda da via pública, foi possível sentir forte odor característico de drogas vindo do interior da residência. Pelas frestas do portão, os agentes avistaram um adolescente no quintal, ao lado da piscina. Ao perceber a presença policial, ele gritou “moiô” e correu para os fundos da casa, alertando os demais ocupantes.

Diante da situação flagrancial, os policiais entraram no imóvel, cujo portão estava aberto, e abordaram o adolescente, sua mãe, de 35 anos, e a irmã — apontada na denúncia. O que encontraram em seguida revelou a dimensão do esquema.

No banheiro e em outros cômodos da casa estavam armazenadas grandes quantidades de entorpecentes e uma estrutura completa para preparo, refino e fracionamento de drogas. Foram apreendidos 18,440 quilos de cocaína, 12,600 quilos de maconha — distribuídos em tijolos, porções e centenas de embalagens tipo “ziplock” —, 340 gramas de crack, 50 ampolas de efedrina e 48 frascos de citrato de fentanila, um opióide de altíssimo poder letal. Além disso, sete sacos contendo 120 quilos de pó branco ainda serão submetidos à perícia.