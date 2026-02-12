Um homem que trabalhava em uma loja do Shopping Piracicaba, morreu na tarde desta quarta-feira (11) após sofrer um mal súbito dentro do empreendimento.
Segundo relatos, ele já não se sentia bem quando um bombeiro civil do shopping foi acionado, prestando os primeiros socorros, orientando a busca imediata por atendimento médico e colocando-se à disposição com todo o suporte.
LEIA MAIS
Momentos depois, ao buscas seus pertences, o trabalhador sofreu um novo mal súbito e caiu no interior da loja. Equipes de atendimento emergencial do local iniciaram as manobras de reanimação e acionaram o Resgate e SAMU. Apesar do esforço de todos os profissionais envolvidos, a vítima não resistiu e morreu no local.
A Polícia Civil e a perícia foram acionadas, assim como a funerária. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Um boletim de ocorrência por morte suspeita foi registrado no Distrito Policial, e o caso seguirá sob investigação.
Em nota, o Shopping Piracicaba lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade aos familiares. Segue o posicionamento oficial na íntegra:
POSICIONAMENTO OFICIAL – SHOPPING PIRACICABAO Shopping lamenta o falecimento de um colaborador de uma das lojas do empreendimento. Assim que acionadas, as equipes de bombeiros civis prestaram atendimento imediato, em conjunto com os serviços de emergência. O shopping manifesta solidariedade aos familiares.