Segundo relatos, ele já não se sentia bem quando um bombeiro civil do shopping foi acionado, prestando os primeiros socorros, orientando a busca imediata por atendimento médico e colocando-se à disposição com todo o suporte.

Um homem que trabalhava em uma loja do Shopping Piracicaba, morreu na tarde desta quarta-feira (11) após sofrer um mal súbito dentro do empreendimento.

Momentos depois, ao buscas seus pertences, o trabalhador sofreu um novo mal súbito e caiu no interior da loja. Equipes de atendimento emergencial do local iniciaram as manobras de reanimação e acionaram o Resgate e SAMU. Apesar do esforço de todos os profissionais envolvidos, a vítima não resistiu e morreu no local.

A Polícia Civil e a perícia foram acionadas, assim como a funerária. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Um boletim de ocorrência por morte suspeita foi registrado no Distrito Policial, e o caso seguirá sob investigação.

Em nota, o Shopping Piracicaba lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade aos familiares. Segue o posicionamento oficial na íntegra: