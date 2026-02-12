Na manhã desta quinta-feira (12), imagens foram feitas registrando a beleza do acontecimento. Os registros mostram cardumes subindo o rio, movimento característico da piracema, quando os peixes nadam contra a correnteza em busca de locais adequados para a desova.

A piracema no Rio Piracicaba volta a marcar o calendário ambiental e cultural do município. O período, que representa a época de reprodução dos peixes, é acompanhado por moradores e visitantes que se reúnem nas margens do rio para observar o fenômeno.

Em Piracicaba, a piracema também integra a identidade da cidade, que mantém relação histórica com o rio. Ao longo dos anos, o fenômeno passou a atrair atenção não apenas pelo aspecto ambiental, mas também pelo valor cultural e turístico. A região da Rua do Porto é um dos pontos onde a movimentação costuma ser acompanhada de perto.

O nível do Rio Piracicaba marcou 5,47 metros após um temporal que atingiu a cidade no começo da noite de ontem (11). A elevação foi registrada por sistemas de monitoramento hidrológico. Órgãos municipais acompanham as condições do rio e mantêm o monitoramento de áreas próximas às margens.

Durante a piracema, a fiscalização é intensificada por órgãos ambientais e forças de segurança. O descumprimento das normas pode resultar em multa, apreensão de equipamentos e outras sanções previstas em lei.