Carnaval deve movimentar mais de 430 mil veículos nas rodovias de Piracicaba

O Carnaval deve provocar aumento significativo no fluxo de veículos nas rodovias que cruzam Piracicaba. A estimativa é de que cerca de 430 mil veículos circulem pelas estradas que cortam o município durante o período prolongado, segundo projeções do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e das concessionárias responsáveis pelos trechos. Considerando toda a Região Metropolitana de Piracicaba (RMP), o volume pode ultrapassar 500 mil veículos.

A movimentação começa a se intensificar a partir da tarde de sexta-feira e segue com maior fluxo na manhã de sábado. Já o retorno deve concentrar tráfego elevado na tarde de terça-feira e na manhã da quarta-feira de cinzas. Diante da previsão, órgãos responsáveis reforçaram o monitoramento e o esquema de atendimento nas rodovias.