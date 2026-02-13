13 de fevereiro de 2026
ATENÇÃO MOTORISTA

Veja como será o trânsito no carnaval em Piracicaba

Por REDAÇÃO/JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
Claudinho/JP1
Carnaval deve movimentar mais de 430 mil veículos nas rodovias de Piracicaba
O Carnaval deve provocar aumento significativo no fluxo de veículos nas rodovias que cruzam Piracicaba. A estimativa é de que cerca de 430 mil veículos circulem pelas estradas que cortam o município durante o período prolongado, segundo projeções do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e das concessionárias responsáveis pelos trechos. Considerando toda a Região Metropolitana de Piracicaba (RMP), o volume pode ultrapassar 500 mil veículos.

A movimentação começa a se intensificar a partir da tarde de sexta-feira e segue com maior fluxo na manhã de sábado. Já o retorno deve concentrar tráfego elevado na tarde de terça-feira e na manhã da quarta-feira de cinzas. Diante da previsão, órgãos responsáveis reforçaram o monitoramento e o esquema de atendimento nas rodovias.

Piracicaba é atendida por importantes corredores viários do interior paulista, como a Rodovia Luiz de Queiroz, que liga o município a Americana; a Rodovia do Açúcar, conexão com Itu e Charqueada; a Rodovia Fausto Santomauro, que faz a ligação com Rio Claro; a Rodovia Deputado Laércio Corte, acesso a Limeira; e a Rodovia Geraldo de Barros, rota para São Pedro. Essas vias ainda garantem acesso facilitado a corredores como Anhanguera, Bandeirantes e Washington Luís.

A chamada Operação Carnaval prevê reforço na fiscalização e ampliação da estrutura de atendimento ao usuário. Equipes extras estarão distribuídas em pontos estratégicos, com viaturas de apoio, guinchos e monitoramento constante do tráfego. O objetivo é manter condições de segurança semelhantes às registradas em dias normais, mesmo com o aumento expressivo no número de veículos.

Em casos de emergência nas rodovias estaduais, o DER pode ser acionado gratuitamente pelo telefone 0800 055 5510, com atendimento 24 horas.

Transporte público terá alterações

No transporte coletivo urbano, a operação também sofre mudanças durante o período. Na segunda-feira (16) e na quarta-feira (18), os ônibus circularão com horários de dia útil. Já na terça-feira (17), será adotada tabela de domingos e feriados, com exceções em algumas linhas específicas que seguirão programação de sábado ou de dia útil.

A loja da concessionária Pira Mobilidade funcionará normalmente nos dias 16 e 18, das 7h às 19h, e permanecerá fechada na terça-feira. Os horários completos podem ser consultados no site oficial da empresa.

Recomendações para quem vai pegar estrada

Com o aumento do fluxo, especialistas recomendam que motoristas programem a viagem com antecedência, evitem horários de pico e redobrem a atenção, especialmente em trechos de maior movimentação. É fundamental revisar itens básicos do veículo, como freios, pneus, nível de óleo e sistema de iluminação.

Também é importante respeitar os limites de velocidade, manter distância segura do veículo à frente e não utilizar o celular ao volante. A combinação de álcool e direção continua sendo uma das principais causas de acidentes graves em feriados prolongados.

Quem não for viajar deve ficar atento ao trânsito urbano, já que eventos e deslocamentos para festas e blocos podem alterar a circulação em diferentes pontos da cidade.

