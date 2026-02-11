O temporal que atingiu Piracicaba a partir das 18h desta quarta-feira (11) fez o nível do rio Piracicaba subir rapidamente, devendo chegar perto dos 6 metros nas próximas horas. A Defesa Civil e a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes seguem em alerta máximo, monitorando continuamente os rios Piracicaba e Corumbataí para evitar situações de risco à população.
VEJA MAIS:
- VÍDEO: Rio Piracicaba extravasa e chama atenção da cidade
- Família de capivaras é vista ilhada às margens do rio Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Vias interditadas e trechos de risco
Na tarde desta quarta, a avenida Jaime Pereira foi interditada no cruzamento com a rua dos Dourados, no sentido bairro-centro. Motoristas devem realizar desvio pelo Jardim Jupiá até a rua dos Mandis, enquanto o trânsito no sentido centro-bairro segue normal. A interdição aconteceu após o nível elevado do rio provocar pressão sobre a tampa de um bueiro, que se quebrou, exigindo o fechamento da via até que o reparo seja realizado com segurança.
Ainda pela manhã, a avenida Beira Rio foi interditada a partir da rua Rangel Pestana, no acesso à avenida Alidor Pecorari, devido ao acúmulo de água em bolsões próximos ao Restaurante Porto do Sol. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, o trecho possui nível naturalmente mais baixo que a calha do rio, provocando refluxo das águas da chuva para a via. A interdição permaneceu durante todo o dia.
Segundo o Sistema de Alertas a Inundações de São Paulo (Saisp), às 19h, o rio Piracicaba registrava 5,49 metros, ainda em estado de extravasamento.
Bairros em alerta e orientações à população
A Prefeitura mantém uma força-tarefa mobilizada, com atuação integrada das secretarias de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos; Segurança Pública, Trânsito e Transportes; Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente; além da Guarda Civil, CPFL e Corpo de Bombeiros. O objetivo é garantir a segurança da população e restabelecer a normalidade nas áreas afetadas o mais rápido possível.
Os bairros mais suscetíveis a alagamentos incluem Ondas, Algodoal, Ondinhas, São Francisco, Estoril, Jupiá, Gran Park e Ártemis, além de pontos centrais como Rua do Porto, avenidas Beira Rio, Bongue, Cruzeiro do Sul e Jaime Pereira. O rio Corumbataí também pode afetar regiões como Santa Terezinha, Vila Rios e IAA-Bessy, enquanto o ribeirão Piracicamirim apresenta risco em Serra Verde, Ipanema, Astúrias, Bosque da Água Branca, Maracanã, Morumbi, Vila Independência e trechos da avenida Alberto Vollet Sachs.
De acordo com dados do pluviômetro da Defesa Civil, nos primeiros 11 dias de fevereiro já foram registrados 176 milímetros de chuva – cerca de 30% a mais do que o acumulado do mês inteiro no ano passado, que foi de 123,28 mm. A previsão da Climatempo indica continuidade das chuvas para quinta-feira (12) com 6,2 mm e sexta-feira (13) com 5,7 mm.
Orientações à população
Motoristas e pedestres devem evitar áreas com histórico de alagamento, como a avenida Armando de Salles Oliveira (entre o TCI e a avenida Independência), avenida 31 de Março e o cruzamento da rua Gomes Carneiro com a rua Santa Cruz.
Em caso de emergência, os órgãos de atendimento podem ser acionados pelos seguintes números: Bombeiros (193), Defesa Civil (199), Guarda Civil (153) e Polícia Militar (190).