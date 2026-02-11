O temporal que atingiu Piracicaba a partir das 18h desta quarta-feira (11) fez o nível do rio Piracicaba subir rapidamente, devendo chegar perto dos 6 metros nas próximas horas. A Defesa Civil e a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes seguem em alerta máximo, monitorando continuamente os rios Piracicaba e Corumbataí para evitar situações de risco à população.

Vias interditadas e trechos de risco

Na tarde desta quarta, a avenida Jaime Pereira foi interditada no cruzamento com a rua dos Dourados, no sentido bairro-centro. Motoristas devem realizar desvio pelo Jardim Jupiá até a rua dos Mandis, enquanto o trânsito no sentido centro-bairro segue normal. A interdição aconteceu após o nível elevado do rio provocar pressão sobre a tampa de um bueiro, que se quebrou, exigindo o fechamento da via até que o reparo seja realizado com segurança.