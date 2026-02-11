Uma família de capivaras foi avistada ilhada às margens do rio Piracicaba na manhã desta quarta-feira (11). A cena chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local.
O rio entrou em estado de extravasamento na manhã de hoje, atingindo o nível de 5,6 metros, conforme dados de monitoramento. Com a elevação do nível da água, áreas próximas às margens ficaram encobertas, reduzindo os pontos de acesso em terra firme.
Capivaras podem ficar ilhadas durante enchentes e períodos de chuva intensa, quando os habitats localizados às margens de rios e lagoas são inundados. Com a elevação rápida da água, é comum que sejam vistas nadando em vias alagadas ou permanecendo em pequenos trechos de terra cercados pela água.
Em áreas urbanas, esses animais utilizam espaços verdes próximos a córregos e rios. Em caso de temporais, podem ficar desorientados ou isolados em pontos elevados. Embora sejam animais semiaquáticos e nadadores, situações de cheia podem limitar as rotas de deslocamento e abrigo.
A recomendação das autoridades, ao avistar capivaras ilhadas, é não intervir ou se aproximar, pois são animais silvestres que podem reagir com agressividade se se sentirem ameaçados.