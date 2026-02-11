O rio entrou em estado de extravasamento na manhã de hoje, atingindo o nível de 5,6 metros, conforme dados de monitoramento. Com a elevação do nível da água, áreas próximas às margens ficaram encobertas, reduzindo os pontos de acesso em terra firme.

Uma família de capivaras foi avistada ilhada às margens do rio Piracicaba na manhã desta quarta-feira (11). A cena chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local.

Capivaras podem ficar ilhadas durante enchentes e períodos de chuva intensa, quando os habitats localizados às margens de rios e lagoas são inundados. Com a elevação rápida da água, é comum que sejam vistas nadando em vias alagadas ou permanecendo em pequenos trechos de terra cercados pela água.

Em áreas urbanas, esses animais utilizam espaços verdes próximos a córregos e rios. Em caso de temporais, podem ficar desorientados ou isolados em pontos elevados. Embora sejam animais semiaquáticos e nadadores, situações de cheia podem limitar as rotas de deslocamento e abrigo.

A recomendação das autoridades, ao avistar capivaras ilhadas, é não intervir ou se aproximar, pois são animais silvestres que podem reagir com agressividade se se sentirem ameaçados.