11 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EXTRAVASAMENTO

Família de capivaras é vista ilhada às margens do rio Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Will Baldine/JP
Com a elevação do nível da água, áreas próximas às margens ficaram encobertas, reduzindo os pontos de acesso em terra firme
Com a elevação do nível da água, áreas próximas às margens ficaram encobertas, reduzindo os pontos de acesso em terra firme

Uma família de capivaras foi avistada ilhada às margens do rio Piracicaba na manhã desta quarta-feira (11). A cena chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local.

Saiba Mais:

O rio entrou em estado de extravasamento na manhã de hoje, atingindo o nível de 5,6 metros, conforme dados de monitoramento. Com a elevação do nível da água, áreas próximas às margens ficaram encobertas, reduzindo os pontos de acesso em terra firme.

Capivaras podem ficar ilhadas durante enchentes e períodos de chuva intensa, quando os habitats localizados às margens de rios e lagoas são inundados. Com a elevação rápida da água, é comum que sejam vistas nadando em vias alagadas ou permanecendo em pequenos trechos de terra cercados pela água.

Em áreas urbanas, esses animais utilizam espaços verdes próximos a córregos e rios. Em caso de temporais, podem ficar desorientados ou isolados em pontos elevados. Embora sejam animais semiaquáticos e nadadores, situações de cheia podem limitar as rotas de deslocamento e abrigo.

A recomendação das autoridades, ao avistar capivaras ilhadas, é não intervir ou se aproximar, pois são animais silvestres que podem reagir com agressividade se se sentirem ameaçados.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários