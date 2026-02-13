Veja a partir de qual valor a Receita Federal passa a acompanhar movimentações bancárias em 2026

Desde 1º de janeiro de 2026, instituições financeiras passaram a encaminhar à Receita Federal do Brasil dados consolidados de movimentações bancárias por meio do sistema e-Financeira. A medida envolve tanto pessoas físicas quanto empresas e estabelece limites mensais que determinam quando as informações passam a ser reportadas ao Fisco.

Para quem possui CPF, o envio ocorre quando a soma mensal de créditos ou débitos atinge ou ultrapassa R$ 5 mil. Já no caso de pessoas jurídicas, inscritas no CNPJ, o limite é de R$ 15 mil por mês. Ao atingir esses valores, as instituições financeiras repassam à Receita os totais consolidados de entradas e saídas registradas na conta.