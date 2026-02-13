Veja a partir de qual valor a Receita Federal passa a acompanhar movimentações bancárias em 2026
Desde 1º de janeiro de 2026, instituições financeiras passaram a encaminhar à Receita Federal do Brasil dados consolidados de movimentações bancárias por meio do sistema e-Financeira. A medida envolve tanto pessoas físicas quanto empresas e estabelece limites mensais que determinam quando as informações passam a ser reportadas ao Fisco.
Para quem possui CPF, o envio ocorre quando a soma mensal de créditos ou débitos atinge ou ultrapassa R$ 5 mil. Já no caso de pessoas jurídicas, inscritas no CNPJ, o limite é de R$ 15 mil por mês. Ao atingir esses valores, as instituições financeiras repassam à Receita os totais consolidados de entradas e saídas registradas na conta.
- VEJA MAIS:
- Carnaval não é feriado nacional: veja o que vale para trabalhador
- Bancos abrem vagas em Piracicaba; veja como se candidatar
- Trabalhador de loja do Shopping Piracicaba morre após mal súbito
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
A Receita esclarece que esses montantes não são automaticamente considerados renda. O objetivo é realizar o cruzamento com os dados declarados no Imposto de Renda para identificar possíveis divergências relevantes, como aumento patrimonial incompatível com os rendimentos informados. Ou seja, o foco está em verificar se há diferença significativa entre o que foi declarado e o que efetivamente circulou na conta.
No caso das empresas, os dados são analisados em conjunto com o faturamento declarado, o regime tributário adotado e as obrigações acessórias já entregues. Caso surjam inconsistências, o contribuinte pode ser chamado a prestar esclarecimentos. Se não houver comprovação adequada da origem dos valores, podem ser aplicadas autuações, cobrança de tributos, multas e juros.
Outro ponto importante é que não há detalhamento individual das operações. A Receita não recebe a descrição de cada transferência, pagamento ou Pix realizado. As informações enviadas se limitam ao valor total mensal de créditos (entradas) e débitos (saídas), sem identificação de destinatários ou natureza específica de cada transação.
Nas redes sociais, circulam informações equivocadas de que qualquer movimentação acima dos limites resultaria automaticamente em tributação ou que a soma de entradas e saídas seria considerada renda. A Receita nega essas interpretações. O cruzamento se concentra principalmente na origem dos recursos recebidos. As saídas funcionam como elemento auxiliar para avaliar eventual incompatibilidade entre renda declarada e padrão de vida, em situações específicas.
Entradas frequentes sem justificativa documental, no entanto, podem gerar questionamentos. Valores provenientes de empréstimos formais, venda de bens, transferências entre contas próprias ou reembolsos precisam estar devidamente comprovados. Sem documentação, o contribuinte pode ser intimado a explicar a origem dos recursos.
Um erro recorrente, especialmente entre micro e pequenos empreendedores, é misturar movimentações da empresa com finanças pessoais. Utilizar a conta do CPF para receber valores do CNPJ ou o contrário pode provocar inconsistências nos cruzamentos eletrônicos realizados pelo Fisco e aumentar o risco de exigência de comprovações adicionais.
A Receita também reforça que não existe imposto sobre Pix nem fiscalização individualizada de cada transação. O monitoramento ocorre com base em dados consolidados mensais enviados pelas instituições financeiras. Ainda assim, especialistas recomendam organização financeira, separação clara entre contas pessoais e empresariais e guarda de documentos que comprovem a origem dos recursos.
Com o avanço da digitalização e do cruzamento automático de informações, manter a regularidade fiscal e a documentação em dia se torna cada vez mais essencial para evitar transtornos futuros com o Fisco.