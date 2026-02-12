Bancos abrem vagas em Piracicaba; veja como se candidatar
Instituições financeiras estão com vagas abertas em Piracicaba para diferentes áreas e níveis de atuação. As oportunidades são para contratação efetiva e fazem parte dos processos seletivos oficiais de bancos com atuação nacional.
O Banco Santander Brasil está com oportunidades disponíveis na cidade, incluindo vaga para Consultor de Vendas PJ. A instituição atua no país com foco em oferecer soluções financeiras completas para pessoas físicas e jurídicas. Segundo o banco, seu propósito é contribuir para que pessoas e negócios prosperem. A visão da instituição é ser a melhor plataforma aberta de serviços financeiros, atuando de forma responsável e conquistando a confiança de colaboradores, clientes, acionistas e da sociedade.
O Santander também destaca como pilares de atuação um jeito de trabalhar baseado em três princípios: simples, pessoal e justo. A proposta é utilizar linguagem acessível, aprimorar processos constantemente, oferecer atendimento personalizado e manter relações pautadas pela transparência e ética.
Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o portal oficial de carreiras do banco, disponível: CLIQUE AQUI. No site, é possível buscar por “Piracicaba”, selecionar a vaga desejada, realizar cadastro na plataforma e concluir a inscrição online. O banco informa que todas as etapas são realizadas exclusivamente por meio de seus canais oficiais.
Outra instituição com oportunidades abertas é o Sicredi, reconhecido como a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Com mais de 120 anos de atuação, a cooperativa reúne mais de 9 milhões de associados e mais de 50 mil colaboradores em todo o país. O Sicredi também mantém processos seletivos abertos para diferentes áreas e níveis de atuação.
Para se candidatar às vagas do Sicredi, o interessado deve acessar o site oficial sicredi.gupy.io, pesquisar por “Piracicaba”, escolher a oportunidade desejada e enviar o currículo por meio da plataforma digital. CLIQUE AQUI PARA ACESSAR.
Além da remuneração, as instituições financeiras costumam oferecer pacotes de benefícios considerados atrativos no mercado. No caso do Banco Santander Brasil, entre os benefícios divulgados estão participação nos lucros e resultados (PLR), remuneração variável, assistência médica e odontológica, vale-alimentação e vale-refeição, previdência complementar, seguro de vida, auxílio creche, vale-transporte e programas voltados à saúde e bem-estar dos colaboradores.
Já o Sicredi também divulga benefícios como participação nos resultados, plano de saúde e odontológico, vale-alimentação e/ou refeição, previdência complementar, auxílio educação, auxílio creche, assistência psicológica e acesso a plataformas de atividade física.
Os candidatos devem conferir, na descrição da vaga de interesse, quais benefícios são aplicáveis ao cargo específico, já que as condições podem variar conforme a oportunidade divulgada.
As vagas podem sofrer alterações conforme preenchimento ou atualização das plataformas. Os candidatos devem acompanhar diretamente os sites das instituições para verificar prazos, requisitos e etapas do processo seletivo.