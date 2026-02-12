O Banco Santander Brasil está com oportunidades disponíveis na cidade, incluindo vaga para Consultor de Vendas PJ. A instituição atua no país com foco em oferecer soluções financeiras completas para pessoas físicas e jurídicas. Segundo o banco, seu propósito é contribuir para que pessoas e negócios prosperem. A visão da instituição é ser a melhor plataforma aberta de serviços financeiros, atuando de forma responsável e conquistando a confiança de colaboradores, clientes, acionistas e da sociedade.

Instituições financeiras estão com vagas abertas em Piracicaba para diferentes áreas e níveis de atuação. As oportunidades são para contratação efetiva e fazem parte dos processos seletivos oficiais de bancos com atuação nacional.

O Santander também destaca como pilares de atuação um jeito de trabalhar baseado em três princípios: simples, pessoal e justo. A proposta é utilizar linguagem acessível, aprimorar processos constantemente, oferecer atendimento personalizado e manter relações pautadas pela transparência e ética.

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o portal oficial de carreiras do banco, disponível: CLIQUE AQUI. No site, é possível buscar por “Piracicaba”, selecionar a vaga desejada, realizar cadastro na plataforma e concluir a inscrição online. O banco informa que todas as etapas são realizadas exclusivamente por meio de seus canais oficiais.

Outra instituição com oportunidades abertas é o Sicredi, reconhecido como a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Com mais de 120 anos de atuação, a cooperativa reúne mais de 9 milhões de associados e mais de 50 mil colaboradores em todo o país. O Sicredi também mantém processos seletivos abertos para diferentes áreas e níveis de atuação.