Carnaval não é feriado nacional: entenda o que muda para trabalhadores em 2026
Apesar de muita gente considerar a terça-feira de Carnaval como feriado automático, a data não é reconhecida como feriado nacional no Brasil. Em 2026, o Carnaval será celebrado no dia 17 de fevereiro, uma terça-feira, mas a legislação federal classifica o período como ponto facultativo, e não como feriado obrigatório.
O calendário divulgado pelo governo federal estabelece como ponto facultativo a segunda-feira (16), a terça-feira (17) e a quarta-feira de cinzas (18) até as 14h. Isso significa que, no setor público, os órgãos podem suspender o expediente, enquanto no setor privado a decisão de funcionamento fica a critério de cada empresa.
A diferença entre feriado e ponto facultativo é essencial para entender os direitos trabalhistas. No caso do feriado oficial, a regra geral é a paralisação das atividades, com exceção dos serviços considerados essenciais. Se o funcionário for convocado a trabalhar, tem direito ao pagamento em dobro ou à compensação com folga, conforme previsto na legislação. Já no ponto facultativo, se a empresa decidir manter o funcionamento, o dia é considerado normal, sem pagamento adicional.
Embora não exista feriado nacional de Carnaval, estados e municípios podem estabelecer leis próprias. O estado do Rio de Janeiro é o único que transforma a terça-feira de Carnaval em feriado estadual. Além disso, algumas cidades brasileiras também adotam a data como feriado municipal por meio de legislação específica. Nesses casos, a regra do pagamento em dobro vale apenas para aquela localidade e somente para a terça-feira, não se estendendo automaticamente aos demais dias.
Para trabalhadores da escala 12x36, há uma regra específica. Após a Reforma Trabalhista de 2017, os feriados já são considerados compensados dentro da remuneração mensal dessa jornada, o que afasta o pagamento em dobro nesses casos.
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determina a proibição do trabalho em feriados nacionais e religiosos, mas autoriza exceções para atividades consideradas indispensáveis ou de conveniência pública. Entre elas estão hospitais, supermercados, transporte, hotéis, postos de combustíveis e empresas de comunicação.
Mesmo sem ser feriado nacional, o Carnaval impacta a rotina do país. Bancos, escolas, repartições públicas e parte do comércio costumam funcionar em horário reduzido ou suspender atividades durante o período, retomando gradualmente na quarta-feira de cinzas.
Por isso, antes de programar viagens ou compromissos, o ideal é que o trabalhador verifique se há decreto municipal ou estadual na sua cidade e confirme com a empresa qual será a orientação para o período.