Carnaval não é feriado nacional: entenda o que muda para trabalhadores em 2026

Apesar de muita gente considerar a terça-feira de Carnaval como feriado automático, a data não é reconhecida como feriado nacional no Brasil. Em 2026, o Carnaval será celebrado no dia 17 de fevereiro, uma terça-feira, mas a legislação federal classifica o período como ponto facultativo, e não como feriado obrigatório.

O calendário divulgado pelo governo federal estabelece como ponto facultativo a segunda-feira (16), a terça-feira (17) e a quarta-feira de cinzas (18) até as 14h. Isso significa que, no setor público, os órgãos podem suspender o expediente, enquanto no setor privado a decisão de funcionamento fica a critério de cada empresa.