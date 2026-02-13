Campanha em caixas de leite já ajudou a localizar 8 desaparecidos no Brasil
Uma iniciativa que transformou embalagens de leite em ferramenta de utilidade pública já contribuiu para o reencontro de oito pessoas com suas famílias desde outubro de 2024. A ação é promovida pela Piracanjuba em parceria com a Associação Mães da Sé e utiliza as caixas de leite como meio de divulgação de fotos de pessoas desaparecidas.
A proposta parte de um princípio simples: os produtos estão diariamente na mesa de milhões de brasileiros. Ao circular por diferentes regiões do país, as embalagens se tornam um canal de grande alcance para ampliar a visibilidade dos casos.
Como funciona a campanha
Batizada de “Desaparecidos”, a iniciativa conta com o apoio do artista digital Hidreley Dião, que utiliza recursos de inteligência artificial para projetar como as pessoas desaparecidas possivelmente estariam atualmente. As imagens atualizadas são então impressas nas embalagens.
Na primeira etapa, 19 fotos passaram a estampar caixas de leite nas versões integral, desnatado, semidesnatado e zero lactose. Com os resultados positivos, a campanha entra agora em uma nova fase, que prevê a divulgação de mais de 50 imagens, incluindo também embalagens de leite em pó.
Outra marca do grupo, a LeitBom, também aderiu à ação e passará a exibir fotos nas versões integral, semidesnatado e desnatado.
Apoio às famílias
Criada em 1996, na capital paulista, a Associação Mães da Sé atua no acolhimento emocional e na orientação jurídica de familiares, além de divulgar casos por meio de plataformas digitais. Segundo a entidade, mais de 5.700 pessoas já foram localizadas ao longo de sua trajetória.
Dados citados pela organização apontam que, no Brasil, uma pessoa desaparece a cada três minutos — o que representa mais de 200 mil registros por ano. Diante desse cenário, a campanha busca ampliar as chances de identificação por meio da exposição em larga escala.
Ao unir tecnologia, alcance de mercado e mobilização social, a ação reforça a importância da visibilidade como ferramenta essencial para ajudar famílias a reencontrarem seus entes queridos.