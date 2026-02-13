Campanha em caixas de leite já ajudou a localizar 8 desaparecidos no Brasil

Uma iniciativa que transformou embalagens de leite em ferramenta de utilidade pública já contribuiu para o reencontro de oito pessoas com suas famílias desde outubro de 2024. A ação é promovida pela Piracanjuba em parceria com a Associação Mães da Sé e utiliza as caixas de leite como meio de divulgação de fotos de pessoas desaparecidas.

A proposta parte de um princípio simples: os produtos estão diariamente na mesa de milhões de brasileiros. Ao circular por diferentes regiões do país, as embalagens se tornam um canal de grande alcance para ampliar a visibilidade dos casos.