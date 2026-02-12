Os roteiros são feitos a pé e passam por pontos importantes das cidades, destacando memórias e personagens que ajudaram a construir a história local. Muitas dessas narrativas ainda são pouco conhecidas pela população.

O projeto Rotas Afro tem chamado a atenção ao contar histórias negras das cidades por meio de caminhadas culturais. Presente em Piracicaba, Campinas, Sorocaba, Rio Claro e Vinhedo, a iniciativa convida moradores e visitantes a conhecerem os centros históricos sob uma nova perspectiva.

As caminhadas são tranquilas, de nível leve, com cerca de três quilômetros de percurso e duração média de três horas. Durante o trajeto, os participantes fazem paradas para ouvir explicações e conversar com os anfitriões pesquisadores do projeto, que conduzem toda a experiência.

Além das atividades abertas ao público, o Rotas Afro também oferece roteiros para grupos fechados, com valor fixo, e realiza projetos especiais para escolas públicas e particulares, com orçamento sob consulta.

Na área da educação, o projeto já mostra resultados expressivos. Em Campinas, por exemplo, cerca de 9 mil estudantes participaram das atividades em 2025, segundo dados divulgados pela Secretaria de Educação. Os roteiros pedagógicos passaram por pontos emblemáticos da cidade para destacar a história da população afro-campineira.