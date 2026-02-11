O Rio Piracicaba atingiu a marca de 5,22 metros na noite desta quarta-feira (11) e provocou a interdição de um dos pontos mais tradicionais da cidade. O trecho da Avenida Alidor Pecorari, na Rua do Porto, ficou completamente isolado, mergulhado no silêncio e sem qualquer movimentação.

Conhecida pelo fluxo intenso de moradores, turistas, bares e restaurantes sempre cheios, a região viveu uma noite atípica. O Parque da Rua do Porto, geralmente pulsando de vida, está praticamente deserto neste noite. Apenas pessoas ligadas aos estabelecimentos comerciais foram vistas circulando pelo local.