O Rio Piracicaba atingiu a marca de 5,22 metros na noite desta quarta-feira (11) e provocou a interdição de um dos pontos mais tradicionais da cidade. O trecho da Avenida Alidor Pecorari, na Rua do Porto, ficou completamente isolado, mergulhado no silêncio e sem qualquer movimentação.
LEIA MAIS
Conhecida pelo fluxo intenso de moradores, turistas, bares e restaurantes sempre cheios, a região viveu uma noite atípica. O Parque da Rua do Porto, geralmente pulsando de vida, está praticamente deserto neste noite. Apenas pessoas ligadas aos estabelecimentos comerciais foram vistas circulando pelo local.
Na Avenida Beira Rio, na altura da rampa do Largo dos Pescadores e da rua Morais Barros, viaturas da Guarda Civil permaneceram posicionadas para impedir que motoristas se arriscassem na área, já tomada pela água e com retorno de esgoto pela via.
O acesso à avenida Alidor Pecorari está interditado na altura da rua Rangel Pestana. Até o momento, o nível do rio se mantém estável, e a expectativa é de que comece a baixar nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira.