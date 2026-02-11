12 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO

Rio Piracicaba sobre para 5,22 metros e isola Rua do Porto

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Claudio César/Pira1/JP
A Rua do Porto ficou em silêncio total após ser tomada pela água do rio Piracicaba.
A Rua do Porto ficou em silêncio total após ser tomada pela água do rio Piracicaba.

 O Rio Piracicaba atingiu a marca de 5,22 metros na noite desta quarta-feira (11) e provocou a interdição de um dos pontos mais tradicionais da cidade. O trecho da Avenida Alidor Pecorari, na Rua do Porto, ficou completamente isolado, mergulhado no silêncio e sem qualquer movimentação.

LEIA MAIS

Conhecida pelo fluxo intenso de moradores, turistas, bares e restaurantes sempre cheios, a região viveu uma noite atípica. O Parque da Rua do Porto, geralmente pulsando de vida, está praticamente deserto neste noite. Apenas pessoas ligadas aos estabelecimentos comerciais foram vistas circulando pelo local.

Na Avenida Beira Rio, na altura da rampa do Largo dos Pescadores e da rua Morais Barros, viaturas da Guarda Civil permaneceram posicionadas para impedir que motoristas se arriscassem na área, já tomada pela água e com retorno de esgoto pela via.

O acesso à avenida Alidor Pecorari está interditado na altura da rua Rangel Pestana. Até o momento, o nível do rio se mantém estável, e a expectativa é de que comece a baixar nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários