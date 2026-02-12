O nível do rio Piracicaba baixou consideravelmente na manhã desta quinta-feira (12), de 5,22 para 4,76 metros, trazendo alívio após um dia de tensão e incerteza. Com a redução das águas, ruas e avenidas que estavam interditadas por causa dos alagamentos foram finalmente liberadas para o tráfego.
O cenário, no entanto, ainda é de impacto. No lugar da correnteza que tomou conta das vias, restam agora a lama espessa, o lixo espalhado e marcas profundas deixadas pela força da água. Em diversos pontos, o asfalto foi danificado, apresentando rachaduras, buracos e trechos comprometidos, exigindo reparos urgentes.
Equipes da Prefeitura trabalham desde as primeiras horas do dia na limpeza das áreas atingidas. Máquinas e caminhões atuam na retirada de entulhos, enquanto moradores tentam recuperar o que for possível dentro de casas e comércios que foram invadidos pela enchente.
Apesar da melhora no nível do rio, a Defesa Civil segue monitorando a situação e orienta a população a redobrar a atenção, especialmente em áreas próximas às margens. A expectativa é de que, com a estabilização do volume de água, a cidade avance agora para a fase de reconstrução — um processo que deve exigir tempo e esforço coletivo.