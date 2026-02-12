Com a redução do nível do Rio Piracicaba e a liberação das vias que estavam interditadas, a operação de rescaldo nas áreas atingidas pela inundação teve início na madrugada desta quinta-feira (12). As ações ocorrem após o forte temporal registrado na noite de quarta-feira (11), que causou alagamentos e danos em diversos pontos da cidade.
As áreas invadidas pelas águas estão sendo limpas, enquanto trechos de asfalto danificados pela força da enxurrada recebem reparos emergenciais. Além disso, equipes atuam em outros serviços para restabelecer a normalidade.
Em entrevista concedida à equipes Piira1/JP, o secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transportes da Prefeitura de Piracicaba, Odair Mello, detalhou a situação.
Segundo ele, o trabalho de rescaldo segue intensificado nesta quinta-feira. “O nível do rio Corumbataí e do Ribeirão Piracicamirim
já estão normalizados. Já o rio Piracicaba, que estava em situação de extravasamento, ainda permanece acima do nível, mas apresenta queda gradual”, afirmou.
As águas haviam atingido trechos da avenida Jaime Pereira, da Alidor Pecorari e também da avenida Beira Rio, locais que precisaram ser interditados temporariamente. De acordo com o secretário, todas as vias já foram liberadas.
As próximas ações incluem os reparos dos pontos onde houve abertura de buracos no asfalto, inspeção das bocas de lobo e retirada da lama acumulada. “Já conversei com o secretário de Obras e as equipes estão nas ruas realizando o rescaldo”, destacou Melo.
A limpeza está sendo feita com o apoio de caminhões e maquinário pesado para remover resíduos e garantir a completa desobstrução das áreas afetadas, assegurando o retorno da normalidade no município.