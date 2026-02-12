Com a redução do nível do Rio Piracicaba e a liberação das vias que estavam interditadas, a operação de rescaldo nas áreas atingidas pela inundação teve início na madrugada desta quinta-feira (12). As ações ocorrem após o forte temporal registrado na noite de quarta-feira (11), que causou alagamentos e danos em diversos pontos da cidade.

As áreas invadidas pelas águas estão sendo limpas, enquanto trechos de asfalto danificados pela força da enxurrada recebem reparos emergenciais. Além disso, equipes atuam em outros serviços para restabelecer a normalidade.