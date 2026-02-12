A pancreatite voltou ao centro das atenções após um alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre o uso indevido das chamadas “canetas emagrecedoras”. De acordo com a agência, nos últimos cinco anos foram registradas 145 notificações de suspeita de pancreatite associadas a esses medicamentos no Brasil, com seis casos que evoluíram para morte. O dado acendeu um sinal de atenção, principalmente diante do crescimento expressivo da procura por esses fármacos para perda de peso.

A pancreatite é a inflamação do pâncreas, órgão localizado na parte superior do abdômen e que desempenha funções essenciais no organismo. Ele é responsável pela produção de hormônios como a insulina e o glucagon, que controlam os níveis de açúcar no sangue, além de fabricar enzimas que auxiliam na digestão dos alimentos. Quando ocorre um processo inflamatório, o pâncreas pode inchar e provocar dor abdominal intensa, geralmente na região superior, podendo irradiar para as costas. Náuseas, vômitos e mal-estar também são sintomas comuns. Nos quadros mais graves, podem surgir complicações como infecções, necrose do tecido pancreático e até risco à vida.

As causas da pancreatite são variadas. Entre as mais frequentes estão a presença de cálculos na vesícula biliar, o consumo excessivo de álcool e alterações metabólicas, como níveis muito elevados de triglicerídeos. Alguns vírus e determinados medicamentos também podem desencadear o problema. É nesse contexto que entram as chamadas canetas emagrecedoras, medicamentos injetáveis indicados principalmente para o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2.