Uma jovem de 20 anos foi atingida com mais de 15 facadas no rosto após recusar um pedido de namoro. O crime ocorreu dentro da própria casa, onde ela foi surpreendida pelo agressor.
Os golpes também atingiram outras regiões do corpo e causaram ferimentos graves. A estudante foi encontrada pela mãe caída e com muito sangue, sendo socorrida imediatamente. O número exato de facadas ainda é apurado, mas familiares relatam que os ferimentos ultrapassam 15.
Cirurgia de cinco horas e estado crítico
A vítima foi levada às pressas para um hospital particular, onde passou por uma cirurgia que durou cerca de cinco horas. Inicialmente, houve uma leve melhora no quadro clínico, e ela chegou a ser retirada da ventilação mecânica.
Horas depois, no entanto, o estado voltou a se agravar, exigindo que os médicos a sedassem novamente e a mantivessem sob ventilação assistida. O quadro é considerado grave, e ela permanece internada na UTI.
Rejeição e insistência
O ataque aconteceu em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com familiares, a jovem e o suspeito nunca tiveram um relacionamento. O contato entre eles teria ocorrido apenas pelas redes sociais. O homem teria demonstrado interesse após vê-la em uma academia e passou a enviar flores, chocolates e presentes à residência da estudante, mesmo sem reciprocidade.
Em dezembro, ao enviar mais um buquê, o suspeito revelou sua identidade e formalizou um pedido de namoro por meio de um bilhete. A jovem recusou, afirmando que estava focada nos estudos e tinha como meta cursar medicina.
Segundo relatos, após a negativa, o comportamento dele se tornou insistente. Na quinta-feira (5), ele teria ido até a casa da vítima, mas foi impedido de se aproximar pelo cachorro da família. No dia seguinte, retornou ao local e cometeu o ataque.
Prisão preventiva
O suspeito foi detido e passou por audiência de custódia. A Justiça converteu a prisão temporária em preventiva, mantendo-o preso enquanto o inquérito segue em andamento.
O caso reacende o alerta para crimes motivados por rejeição e reforça o debate sobre a escalada da violência contra mulheres no país.