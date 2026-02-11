Os golpes também atingiram outras regiões do corpo e causaram ferimentos graves. A estudante foi encontrada pela mãe caída e com muito sangue, sendo socorrida imediatamente. O número exato de facadas ainda é apurado, mas familiares relatam que os ferimentos ultrapassam 15.

Uma jovem de 20 anos foi atingida com mais de 15 facadas no rosto após recusar um pedido de namoro. O crime ocorreu dentro da própria casa, onde ela foi surpreendida pelo agressor.

A vítima foi levada às pressas para um hospital particular, onde passou por uma cirurgia que durou cerca de cinco horas. Inicialmente, houve uma leve melhora no quadro clínico, e ela chegou a ser retirada da ventilação mecânica.

Horas depois, no entanto, o estado voltou a se agravar, exigindo que os médicos a sedassem novamente e a mantivessem sob ventilação assistida. O quadro é considerado grave, e ela permanece internada na UTI.

Rejeição e insistência

O ataque aconteceu em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com familiares, a jovem e o suspeito nunca tiveram um relacionamento. O contato entre eles teria ocorrido apenas pelas redes sociais. O homem teria demonstrado interesse após vê-la em uma academia e passou a enviar flores, chocolates e presentes à residência da estudante, mesmo sem reciprocidade.