O Governo de São Paulo avança na estruturação de um projeto de concessão para aprimorar a gestão de reservatórios e cursos d’água no interior paulista, dentro da política estadual de segurança hídrica. A iniciativa envolve as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) e pode impactar diretamente o abastecimento de água em dezenas de municípios da região.

O plano inicial de concessão prevê cerca de R$ 3 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos para operação de barragens e implantação de sistemas de adução que levem água até os pontos de captação municipais.

Barragens estratégicas no sistema

As barragens de Pedreira, no Rio Jaguari, e Duas Pontes, no Rio Camanducaia, são consideradas peças-chave do projeto. Os reservatórios foram projetados para armazenar água em períodos chuvosos e liberar gradualmente durante a estiagem, reduzindo impactos no abastecimento público e na atividade industrial.