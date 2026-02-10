O Governo de São Paulo avança na estruturação de um projeto de concessão para aprimorar a gestão de reservatórios e cursos d’água no interior paulista, dentro da política estadual de segurança hídrica. A iniciativa envolve as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) e pode impactar diretamente o abastecimento de água em dezenas de municípios da região.
O plano inicial de concessão prevê cerca de R$ 3 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos para operação de barragens e implantação de sistemas de adução que levem água até os pontos de captação municipais.
Barragens estratégicas no sistema
As barragens de Pedreira, no Rio Jaguari, e Duas Pontes, no Rio Camanducaia, são consideradas peças-chave do projeto. Os reservatórios foram projetados para armazenar água em períodos chuvosos e liberar gradualmente durante a estiagem, reduzindo impactos no abastecimento público e na atividade industrial.
A expectativa técnica é aumentar a disponibilidade hídrica no Rio Piracicaba, historicamente afetado por oscilações de vazão em períodos de seca prolongada.
Consulta pública prorrogada
Paralelamente, o Governo de SP prorrogou até 25 de fevereiro a consulta pública do projeto de Segurança Hídrica da Bacia do PCJ, buscando ampliar a participação da sociedade.
A proposta pretende fortalecer o sistema regional de abastecimento por meio do planejamento integrado de infraestruturas como as barragens de Pedreira e Duas Pontes e a Unidade de Tratamento do Rio Camanducaia.
O projeto é estruturado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) e tem como foco garantir maior regularidade no fornecimento de água, principalmente em períodos de estiagem.
Municípios beneficiados
A área de abrangência inclui 21 municípios que podem ser beneficiados direta ou indiretamente:
Americana, Amparo, Artur Nogueira, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Campinas, Cosmópolis, Holambra, Hortolândia, Itatiba, Jaguariúna, Limeira, Louveira, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.
Benefícios esperados
Entre os principais ganhos previstos estão:
- Regularização das vazões dos rios Jaguari e Camanducaia
- Ganho de até 17 mil litros de água por segundo
- Preservação da qualidade dos mananciais
- Maior segurança no abastecimento
- Sistema mais preparado para secas e crescimento urbano
- Investimentos adicionais
Além do projeto de concessão bilionário, há previsão de R$ 311,2 milhões em obras e sistemas específicos para reforçar a segurança hídrica nas bacias PCJ.
A Sabesp também executa um programa paralelo de cerca de R$ 300 milhões para ampliar a capacidade de armazenamento de água no interior e na Grande São Paulo.
Como participar
Durante a consulta pública, sugestões podem ser enviadas por escrito ao e-mail segurancahidricasarpcj@cpp.sp.gov.br
, por meio de formulário disponível no site da SPI.
Os documentos do projeto estão disponíveis online e em data room virtual. Para acessar materiais técnicos detalhados, é necessário solicitar liberação informando nome, CPF, instituição, telefone e cidade.
O projeto é conduzido pela SPI em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e a SP Águas.