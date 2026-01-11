O início do jogo foi marcado por cautela dos dois lados e ritmo cadenciado, muito em função da temperatura elevada. Mesmo assim, o São Bento tentou se impor como mandante e quase abriu o placar logo nos primeiros minutos, quando Natan acertou a trave. O XV respondeu com boa organização defensiva, marcação forte e equilíbrio tático, conseguindo neutralizar a pressão inicial dos donos da casa.

Debaixo de um calor escaldante na manhã deste domingo (11), o XV de Piracicaba estreou com o pé direito no Campeonato Paulista da Série A2. Em Sorocaba, o Nhô Quim venceu o São Bento por 1 a 0, no Estádio Walter Ribeiro, e somou seus primeiros três pontos na competição. O gol da partida foi marcado por Léo Santos, em cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo.

Com o jogo mais equilibrado, o XV encontrou o caminho do gol. Aos poucos, passou a ocupar mais o campo ofensivo e foi premiado quando o zagueiro Yuri Garcia cometeu pênalti ao derrubar o lateral Luis Mello dentro da área. Léo Santos assumiu a responsabilidade, bateu com categoria e deslocou o goleiro Vagner para abrir o placar: 1 a 0.

Na segunda etapa, o São Bento voltou mais agressivo em busca do empate e novamente parou na trave. O XV, por sua vez, manteve o controle emocional, soube gastar o tempo e ainda chegou com perigo em contra-ataques, ficando próximo de ampliar a vantagem.

Nos minutos finais, o confronto ganhou contornos dramáticos. O goleiro Victor Golas, do XV, sofreu falta na área, chutou o adversário e foi expulso diretamente pelo árbitro. Sem substituições disponíveis, o jogador de linha Almir Luan precisou assumir a posição no gol, mas praticamente não foi exigido até o apito final.